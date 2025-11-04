Recep Uçar veda etti

Recep Uçar veda etti
Konyaspor'un yollarını ayırdığı teknik direktör Recep Uçar, Konya'ya veda etti.

Konyaspor'un yollarını ayırdığı teknik direktör Recep Uçar, veda açıklaması yaptı.

Uçar, yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeşil-beyazlı kulüple yolumuzun kesiştiği ilk günden bugüne kadar ben ve ekibim, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Öncelikle iki sezon önce, son hafta ligde kalmanın verdiği stresli günleri camiaya tekrar yaşatmadık. Bu başarıyı Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final oynayarak taçlandırdık. TÜMOSAN Konyaspor'u bugün gelinen noktada, sezon başı belirlenen hedefe uygun bir şekilde, hiç de küçümsenmeyecek bir konumda, 14 puanla 8. sırada bırakıyoruz. Sonuçta ekibimle birlikte sevinciyle üzüntüsüyle yaklaşık 1 yıl geçirdiğimiz Konya'dan ayrılıyoruz."

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Uçar, mesajında, taraftara, yöneticilere ve kulüp personeline teşekkür ederek, "Kıymetli futbolcularımıza fedakarlıkları ve iyi niyetli mücadelelerinden dolayı minnettarım. Onlarla geçirdiğim güzel günleri hiçbir zaman unutmayacağım. Nihayetinde ben ve ekibim bu güzel şehre, işimizi iyi yapmanın verdiği iç huzurla veda ediyoruz. Hakkınızı helal edin" dedi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

