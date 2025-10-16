Recep Uçar: Kazanmak zorunda olduğumuz bir maç

Konyaspor, Kocaelispor ile kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklıklarını sürdürürken, teknik direktör Recep Uçar basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Recep Uçar, şunları söyledi:

"Kocaelispor önemli transferler yaptı. Oyuncu kalitesi yüksek olan ve oyun kalitesi de her maçta gelişen bir ekip. Zor bir maç bizi bekliyor. Ancak biz de milli maçlar arasından bu sürece kadar kesintisiz olarak çalışmalarımızı sürdürdük. Kazanmak zorunda olduğumuz bir maç. Arzu ettiğimiz skoru alarak milli maçların ardından yolumuza moralli bir şekilde devam etmek istiyoruz."

DENİZ ERTAŞ: 3 PUAN İSTİYORUZ

Yeşil-beyazlı futbolculardan Deniz Ertaş, Ümit Milli Takım formasıyla çok zorlu iki maç oynadıklarını ve tek hedeflerinin 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda yer almak olduğunu söyledi.

Konyaspor'un 21 bloğu kapandı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynadıkları Kasımpaşa maçında istemedikleri bir beraberlik aldıklarını dile getiren Deniz, "O maçtaki hatalarımızdan ders çıkarıp Kocaelispor maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.