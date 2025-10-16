Recep Uçar: Kazanmak zorunda olduğumuz bir maç

Recep Uçar: Kazanmak zorunda olduğumuz bir maç
Yayınlanma:
Konyaspor'da Kocaelispor maçı hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Recep Uçar, "Kazanmak zorunda olduğumuz bir maç" dedi.

Konyaspor, Kocaelispor ile kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklıklarını sürdürürken, teknik direktör Recep Uçar basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Recep Uçar, şunları söyledi:

"Kocaelispor önemli transferler yaptı. Oyuncu kalitesi yüksek olan ve oyun kalitesi de her maçta gelişen bir ekip. Zor bir maç bizi bekliyor. Ancak biz de milli maçlar arasından bu sürece kadar kesintisiz olarak çalışmalarımızı sürdürdük. Kazanmak zorunda olduğumuz bir maç. Arzu ettiğimiz skoru alarak milli maçların ardından yolumuza moralli bir şekilde devam etmek istiyoruz."

DENİZ ERTAŞ: 3 PUAN İSTİYORUZ

Yeşil-beyazlı futbolculardan Deniz Ertaş, Ümit Milli Takım formasıyla çok zorlu iki maç oynadıklarını ve tek hedeflerinin 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda yer almak olduğunu söyledi.

Konyaspor'un 21 bloğu kapandıKonyaspor'un 21 bloğu kapandı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynadıkları Kasımpaşa maçında istemedikleri bir beraberlik aldıklarını dile getiren Deniz, "O maçtaki hatalarımızdan ders çıkarıp Kocaelispor maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
Spor
Hakemler Hacıosmanoğlu'ndan zam istedi
Hakemler Hacıosmanoğlu'ndan zam istedi
Cüneyt Çakır İsviçre'de ortaya çıktı
Cüneyt Çakır İsviçre'de ortaya çıktı
Dursun Özbek 341 milyon euroyu açıkladı
Dursun Özbek 341 milyon euroyu açıkladı