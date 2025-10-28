Recep Karatepe en büyük hedefini açıkladı

Recep Karatepe en büyük hedefini açıkladı
Yayınlanma:
MKE Ankaragücü'nde Karatepe'nin gözü yükseklerde! Sarı - Lacivertli takımın teknik direktörü Recep Karatepe önemli açıklamalarda bulundu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Recep Karatepe, üst sıraları zorlamayı hedeflediklerini söyledi.

Karatepe, Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TFF kupa öncesi hakemleri açıkladı: Bir isim çok şaşırttıTFF kupa öncesi hakemleri açıkladı: Bir isim çok şaşırttı

Ligde kalmanın Ankaragücü için "hedef" olamayacağını vurgulayan Karatepe, "İlk konuşmamda ligde kalmak hedef olamaz dedim. Çünkü dünyanın en küçük hedefi o. Ankaragücü'nün büyük camia. Türkiye'de ilk 10'a girecek camia. Camiada ışığı görmesem, gelmeden önce takımın fizibilitesini yapmasam bu hedefi koymazdım. İlk yarıya ilk 8'de girmek istiyorum. Sezon sonunda da play-off istiyorum. Şartlar değişir ama biz üst sıraları zorlamak ve mücadele eden bir Ankaragücü'nü göstermek zorundayız." dedi.

EN BÜYÜK HEDEFİNİ AÇIKLADI

Göreve yaklaşık 2 ay önce geldiğini hatırlatan Karatepe, "Yönetimde bir kan değişikliği oldu. Bildiğim kadarıyla eski yönetimle yeni seçilen yönetim zaten birbirini destekliyor. Başkanımız kulüpte daha önce yöneticilik yapmış, sporun içinden gelen bir başkan. Burada önemli olan bazı maddi sorunların da ortadan kaldırılması konusunda bir mücadele verilmesi. Dolayısıyla benim için değişen bir şey yok. Geldiğimden bu yana burada bir düzen kuruldu. Biz o düzeni bozmadığımız sürece maddi konular dışarıda çözüldüğünde biz zaten içeride bazı şeyleri değiştirebiliyoruz. Bu işin inişleri çıkışları olabilir. Buna hazır durmak lazım. Ben genelde oyuncularımın arkasındayım. Hep dik dururum. Bu konuda hiçbir zaman pes etmem." diye konuştu.

20 YILLIK ANTRENÖR

Karatepe, yaklaşık 20 yıllık antrenörlük geçmişi olduğunu vurgulayarak "Süper Lig'de çok daha fazla çalışmış olsam da futbolun dili birdir. O anlamda biraz antrenmanlı biriyim. Oyuncularımla o samimi ortamı yakaladık." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü, ligin 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü deplasmanda GMG Kastamonuspor ile karşılaşacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Bu ilk kez olacak! Yarın bütün okullarda Erdoğan'ın mesajı okutulacak
Ali Koç ne biliyor? Kumarbaz hakemi açıkladı: Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu bütün ülke görecek
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Şansal Büyüka bahis skandalından da büyük rezaletleri anlattı: Ali Koç'un yapı iddiası haklılık kazandı
Son 5 yılın şampiyonlukları iptal edilebilir mi? Bahis skandalının sonu neye varacak?
İstanbul ve Trakya alarmda: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Spor
Gökhan İnler'den Zaniolo açıklaması
Gökhan İnler'den Zaniolo açıklaması
Mehmet Altıparmak imzayı attı
Mehmet Altıparmak imzayı attı
Galatasaray'da sakatlık şoku: Faik Samed Güneş'te yırtık
Galatasaray'da sakatlık şoku: Faik Samed Güneş'te yırtık