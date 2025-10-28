Recep Karatepe en büyük hedefini açıkladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Recep Karatepe, üst sıraları zorlamayı hedeflediklerini söyledi.

Karatepe, Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ligde kalmanın Ankaragücü için "hedef" olamayacağını vurgulayan Karatepe, "İlk konuşmamda ligde kalmak hedef olamaz dedim. Çünkü dünyanın en küçük hedefi o. Ankaragücü'nün büyük camia. Türkiye'de ilk 10'a girecek camia. Camiada ışığı görmesem, gelmeden önce takımın fizibilitesini yapmasam bu hedefi koymazdım. İlk yarıya ilk 8'de girmek istiyorum. Sezon sonunda da play-off istiyorum. Şartlar değişir ama biz üst sıraları zorlamak ve mücadele eden bir Ankaragücü'nü göstermek zorundayız." dedi.

EN BÜYÜK HEDEFİNİ AÇIKLADI

Göreve yaklaşık 2 ay önce geldiğini hatırlatan Karatepe, "Yönetimde bir kan değişikliği oldu. Bildiğim kadarıyla eski yönetimle yeni seçilen yönetim zaten birbirini destekliyor. Başkanımız kulüpte daha önce yöneticilik yapmış, sporun içinden gelen bir başkan. Burada önemli olan bazı maddi sorunların da ortadan kaldırılması konusunda bir mücadele verilmesi. Dolayısıyla benim için değişen bir şey yok. Geldiğimden bu yana burada bir düzen kuruldu. Biz o düzeni bozmadığımız sürece maddi konular dışarıda çözüldüğünde biz zaten içeride bazı şeyleri değiştirebiliyoruz. Bu işin inişleri çıkışları olabilir. Buna hazır durmak lazım. Ben genelde oyuncularımın arkasındayım. Hep dik dururum. Bu konuda hiçbir zaman pes etmem." diye konuştu.

20 YILLIK ANTRENÖR

Karatepe, yaklaşık 20 yıllık antrenörlük geçmişi olduğunu vurgulayarak "Süper Lig'de çok daha fazla çalışmış olsam da futbolun dili birdir. O anlamda biraz antrenmanlı biriyim. Oyuncularımla o samimi ortamı yakaladık." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü, ligin 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü deplasmanda GMG Kastamonuspor ile karşılaşacak.