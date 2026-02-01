Real Madrid 90+10'da kazandı: İnanılmaz son

La Liga'da Real Madrid, sahasında konuk ettiği Rayo Vallecano'yu 90+10'da Kylian Mbappe'nin penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti. Rayo Vallecano'da 2 futbolcu, maçın son bölümünde kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi.
Estadio Bernabeu'da oynanan mücadele, Real Madrid'in 2-1'lik galibiyeti ile tamamlandı.

ARDA GÜLER 11'DE BAŞLADI

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 77 dakika sahada kaldı.
Vinicius Junior, 15. dakikada attığı golle Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıda 49. dakikada sahneye çıkan Jorge de Frutos, attığı golle Rayo Vallecano'ya dengeyi getirdi.
Maçın son bölümünde sarı kartlar havada uçuşurken, 80. dakikada Pathe Ciss, kırmızı kart görerek Rayo Vallecano'yu 10 kişi bıraktı.

REAL MADRID 90+10'DA KAZANDI

9 dakikada ilave edilen maçta Real Madrid, penaltı kazandı ve Kylian Mbappe, 90+10'da takımını öne geçiren golü attı.
90+13'te Chavarria da kırmızı gördü ve Rayo Vallecano 9 kişi kaldı.
Mücadeleyi Real Madrid 2-1 kazandı.
Bu sonuçla Real Madrid, puanını 54'e yükseltti ve Barcelona'yı 1 puan geriden takibini sürdürdü.
Rayo Vallecano ise 22 puanda kalarak 17. sıraya geriledi.

