Rakipleri şov yaptı: Erzurum FK 1 transferde kaldı
Yayınlanma:
1. Lig'de yer alan Erzurumspor FK'nın rakipleri transferde şov yaparken, Erzurum ekibi sadece 1 transfer yaptı.
Futbolda 2 Ocak'ta başlayan devre arası transfer dönemi sona erdi.
Erzurum Gazetesi'nde yer alan habere göre; 1. Lig'de 15 kulüp ara transferlerle kadrolarını güçlendirerek şov yaptı.
Erzurumspor FK'nın rakipleri transfer şov yaparken, Erzurum ekibi 1 transferde kaldı.
1. Lig'de 3. sırada yer alan Erzurumspor FK, Fernando Andrade'yi renklerine bağladı.
TAKIMLARIN YAPTIĞI TRANSFERLER
Ara transfer döneminde Hatayspor 12, Sakaryaspor 11, Serikspor 8, Bandırmaspor 6, Çorum FK 6, Sarıyerspor 5, Vanspor 4, Iğdır FK 3, Sivasspor 3, Boluspor 2, Keçiörengücü 2, Esenler Erokspor 1, Erzurumspor 1, Manisa FK 1 futbolcuyla anlaşma sağladı.
Kulüplerin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcular şu şekilde:
BANDIRMASPOR
- Mamadou Fall
- Abdulkadir Parmak
- Oğuz Ceylan
- Tarkan Ücüncü
- Kerim Alıcı
- Joao Amaral
BOLUSPOR
- Mert Çetin
- Gökhan Akkan
ÇORUM FK
- Ibrahim Zubariu
- Sinan Osmanoğlu
- Burak Çoban
- Mame Thiam
- Serdar Gürler
- Ahmed Ildız
ERZURUMSPOR
- Fernando Andrade
ESENLER EROKSPOR
- Ömer Faruk Beyaz
HATAYSPOR
- Taylan Özgün
- Hakan Çinemre
- Cenk Doğan
- Sinan Özen
- Seyit Gazanfer
- Prince Ating
- Yılmaz Cin
- Yunus Azrak
- Sharif Osman
- Rakhım Chaadaev
- Muhammed Gönülaçar
- Birhan Vatansever
IĞDIR FK
- Wenderson Tsunami
- Leandro Bacuna
- Atakan Çankaya
KEÇİÖRENGÜCÜ
- Enes Yılmaz
- Ousmane Diaby
MANİSA FK
- Alenis Vargas
SAKARYASPOR
- Owusu Kwabena
- Burak Bekaroğlu
- Mehmet Ataberk Dadakdeniz
- Sergio Pena
- Mohamed Hassan Fofana
- Ruan Teixeira
- Melih Bostan
- Kerem Şen
- Haydar Karataş
- Poyraz Efe Yıldırım
- Arif Kocaman
SERİKSPOR
- Cengiz Demir
- Rayan-Elie Guibero
- Lev Skvortsov
- Joseph Okoro
- Raymond Adeola
- Gjoko Spasov
- Emre Nefiz
- Ekrem Terzi
SARIYERSPOR
- Aytaç Kara
- Caner Osmanpaşa
- Enver Kulasin
- Emeka Eze
- Marcos Silva
SİVASSPOR
- Rey Manaj
- Jonathan Okoronkwo
- Gökhan Akkan
VANSPOR
- Kenneth Mamah
- Oğulcan Çağlayan
- Batuhan İşçiler
- Santeri Hostikka