Rakipleri şov yaptı: Erzurum FK 1 transferde kaldı
1. Lig'de yer alan Erzurumspor FK'nın rakipleri transferde şov yaparken, Erzurum ekibi sadece 1 transfer yaptı.

Futbolda 2 Ocak'ta başlayan devre arası transfer dönemi sona erdi.
Erzurum Gazetesi'nde yer alan habere göre; 1. Lig'de 15 kulüp ara transferlerle kadrolarını güçlendirerek şov yaptı.
Erzurumspor FK'nın rakipleri transfer şov yaparken, Erzurum ekibi 1 transferde kaldı.
1. Lig'de 3. sırada yer alan Erzurumspor FK, Fernando Andrade'yi renklerine bağladı.

TAKIMLARIN YAPTIĞI TRANSFERLER

Ara transfer döneminde Hatayspor 12, Sakaryaspor 11, Serikspor 8, Bandırmaspor 6, Çorum FK 6, Sarıyerspor 5, Vanspor 4, Iğdır FK 3, Sivasspor 3, Boluspor 2, Keçiörengücü 2, Esenler Erokspor 1, Erzurumspor 1, Manisa FK 1 futbolcuyla anlaşma sağladı.
Kulüplerin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcular şu şekilde:

BANDIRMASPOR

  • Mamadou Fall
  • Abdulkadir Parmak
  • Oğuz Ceylan
  • Tarkan Ücüncü
  • Kerim Alıcı
  • Joao Amaral

BOLUSPOR

  • Mert Çetin
  • Gökhan Akkan

ÇORUM FK

  • Ibrahim Zubariu
  • Sinan Osmanoğlu
  • Burak Çoban
  • Mame Thiam
  • Serdar Gürler
  • Ahmed Ildız

ERZURUMSPOR

  • Fernando Andrade

ESENLER EROKSPOR

  • Ömer Faruk Beyaz

HATAYSPOR

  • Taylan Özgün
  • Hakan Çinemre
  • Cenk Doğan
  • Sinan Özen
  • Seyit Gazanfer
  • Prince Ating
  • Yılmaz Cin
  • Yunus Azrak
  • Sharif Osman
  • Rakhım Chaadaev
  • Muhammed Gönülaçar
  • Birhan Vatansever

IĞDIR FK

  • Wenderson Tsunami
  • Leandro Bacuna
  • Atakan Çankaya

KEÇİÖRENGÜCÜ

  • Enes Yılmaz
  • Ousmane Diaby

MANİSA FK

  • Alenis Vargas

SAKARYASPOR

  • Owusu Kwabena
  • Burak Bekaroğlu
  • Mehmet Ataberk Dadakdeniz
  • Sergio Pena
  • Mohamed Hassan Fofana
  • Ruan Teixeira
  • Melih Bostan
  • Kerem Şen
  • Haydar Karataş
  • Poyraz Efe Yıldırım
  • Arif Kocaman

SERİKSPOR

  • Cengiz Demir
  • Rayan-Elie Guibero
  • Lev Skvortsov
  • Joseph Okoro
  • Raymond Adeola
  • Gjoko Spasov
  • Emre Nefiz
  • Ekrem Terzi

SARIYERSPOR

  • Aytaç Kara
  • Caner Osmanpaşa
  • Enver Kulasin
  • Emeka Eze
  • Marcos Silva

SİVASSPOR

  • Rey Manaj
  • Jonathan Okoronkwo
  • Gökhan Akkan

VANSPOR

  • Kenneth Mamah
  • Oğulcan Çağlayan
  • Batuhan İşçiler
  • Santeri Hostikka

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

