Rafa Silva: Sergen Yalçın'la tartıştım Galatasaray'dan teklif aldım

Yayınlanma:
Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılan Rafa Silva, yaşadıklarını ilk kez anlattı. Rafa Silva, Galatasaray'tan teklif aldığını belirtirken, Sergen Yalçın'la tartıştığını da söyledi.

Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılan ve eski takımı Benfica'ya dönen Rafa Silva, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Benfica TV'ye konuşan Rafa Silva, şunları söyledi:

2024/11/08/hbbjk.jpg"Beşiktaş amatörce yönetiliyordu. Mutlu değildim. Bir dönem Galatasaray'dan teklif aldım. Bu teklife çok sevindim. Hemen Beşiktaş'tan ayrılmak istedim. Ayrılık isteğimi teknik direktör Sergen Yalçın’a ilettim. Buna karşı çıktı. Aramızda tartışma yaşandı. Bunun üzerine antrenmanlara çıkmama kararı aldım. Kulüp beni bırakana kadar ne antrenmanlara ne de maçlara çıkmayacağımı ilettim.

"TEKNİK DİREKTÖR TESİSLERDE SİGARA İÇİYORDU"

Teknik direktör tesislerde her yerde sigara içiyordu.

Rafa Silva ilk maçında neye uğradığını şaşırdıRafa Silva ilk maçında neye uğradığını şaşırdı

Bazı futbolcuların da gizlice sigara içtiğine tanık oldum. 15 yıllık kariyerimde böyle bir duruma ilk kez rastladım.

"BİR HAFTA AĞLADIM"

Psikolojik olarak kötüydüm. Mutsuzdum. Telefonumu kapatım evden çıkmadım. Bir hafta boyunca evde ağladım. Yaşadıklarım bir kabustu. Beşiktaş'a gitmek hayatımın en yanlış kararıydı.

"ABRAHAM DA MUTSUZDU"

Tammy Abraham da mutsuzsu. Onun için takımdan ayrıldı."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

