Rafa Silva ilk maçında neye uğradığını şaşırdı

Benfica, Portekiz Premier Lig'in 19. haftasında sahasında Estrela ile karşılaştı.

Mücadele, Benfica'nın 4-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.

Kırmızı beyazlıların Beşiktaş'tan transfer ettiği Rafa Silva mücadeleye yedek soyundu.

73. dakikada Fredrik Aursnes'in yerine oyuna dahil olan Portekizli oyuncu, yeni takımında ilk kez forma giydi.

RAFA SILVA İLK MAÇINDA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

1 yıl 8 ay sonra eski takımıyla maça çıkan Rafa Silva, bonservissiz olarak Beşiktaş'a transfer olmuş ve oyuncunun geri dönüşü için 7 milyon euro ödenmişti.

Bu durum Benfica taraftarının tepkisini çekmişti.

YUHALAMA VE ALKIŞ BİR ARADA

Rafa Silva, 73. dakikada oyuna girdiğinde çoğunluk tarafından ayakta alkışlandı ancak bir kesim de oyuncuyu yuhaladı ve ıslıkladı.

Yaşanan bu durum sosyal medyada gündem oldu.

Mourinho stattaki park yerini Rafa Silva'ya bıraktı

MOURINHO'DAN AÇIKLAMA

Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, maç sonu Rafa Silva ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Rafa Silva ile yaptığı konuşmayı anlatan tecrübeli teknik adam, "Rafa Silva'ya oyuna girerken ‘oyna ve mutlu ol" dedim. Koşullar elbette en iyisi değil, Rafa Silva'nın oyun temposunda bazı düşüşler var ama henüz istikrarı yok" dedi.

Konuşmasını sürdüren Mourinho, "O, bu ağır formayı giyme tecrübesine sahip. Kaliteli bir oyuncu ve Çarşamba günkü maçta oynayamayacağı için bir hafta daha çalışmak için zamanı olacak. Oyuncularla çalışacak, Beşiktaş'ta böyle bir şey olmuyordu. Bugün 20 dakika oynadıysa, gelecek hafta daha fazla oynayacak." ifadelerini kullandı.