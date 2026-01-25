Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, Portekiz Premier Ligi'nin 19. haftasında Estrela ile karşılaşacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, Rafa Silva'ya yaptığı jesti açıkladı.

PARK YERİNİ RAFA'YA BIRAKTI

Jose Mourinho, Luz Stadı'ndaki park yerinin Benfica'da oynadığı dönemde Rafa Silva'ya ait olduğunu ve hakkından vazgeçerek park yerini yeniden kendisine tahsis ettiğini belirtti.

''BİZE ÇOK ŞEY KATABİLİR''

BTV'ye konuşan Portekizli teknik adam, Rafa Silva'nın çok tecrübeli ve değerli bir oyuncu olduğunu dile getirerek, "Benfica'da oynamanın ne anlama geldiğini çok iyi biliyor. Herhangi bir hücum pozisyonunda bize çok şey katabilir." dedi.

ESTRELA MAÇINDA OYNAYACAK

Rafa Silva'nın hazır olduğunu ve Estrela maçında oynayacağını belirten Mourinho, "Aylardır oynamadı, aylardır takımla antrenman yapmadı, sadece bireysel olarak çalıştı. Yarın Luz Stadı'nda en iyi Rafa'nın gelip mucizevi bir şekilde ortaya çıkmasını bekleyemeyiz. O, ihtiyacımız olan ve zaten oynamaya hazır olduğunu belli eden bir oyuncu. Hafif yapılı, kaslı, kas sakatlığı yok. Oynamaya hazır ve oynayacak" yorumunu yaptı.