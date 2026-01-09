Rafa Silva operasyonu başladı: Geri dönüş yok

Beşiktaş'ta aylardır çözüm bulunamayan Rafa Silva krizinde sona gelindi.

Ara transfer döneminin en çok konuşulan dosyalarından biri olan Rafa Silva konusunda Beşiktaş’ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Portekizli yıldızın Benfica’ya dönüş ihtimali, David Jurasek transferi üzerinden yeni bir boyut kazandı.

GERİ DÖNÜŞ YOK

32 yaşındaki Silva, son antrenmanlara katılmadı ve ayrılık isteğini yönetime iletti.

Portekiz basınına göre, oyuncu teknik direktör Sergen Yalçın’ın taktiksel yapısından memnun değil.

Hatta futboldan soğuduğu ve “emekliliği düşünecek kadar” isteksiz olduğu iddia edildi.

Rafa Silva için artık Siyah - Beyazlılara geri dönüşün olmadığı ifade edildi.

OPERASYON BAŞLADI

Benfica, sezon başında Silva’yı bedelsiz kadrosuna katmak istemişti ancak Beşiktaş’ın sözleşme fesih bedeli talebi süreci tıkamıştı.

Jurasek’in eski takımı Slavia Prag’a dönüşü bu görüşmeleri yeniden alevlendirdi.

Siyah Beyazlılar Rafa Silva operasyonunu resmen başlattı.

Benfica, Jurasek’in bonservisinin yüzde 50’si için Slavia’dan gelen 4 milyon Euro’luk teklifi kabul etti.

Bu operasyonun ardından Beşiktaş, Rafa Silva için sembolik bir bonservis geliri veya alacaklardan feragat karşılığında anlaşmaya yakın.

YÖNETİM EN AZ HASARLA ATLATMAK İSTİYOR

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, “Rafa Silva ile bir sorunumuz yok” açıklamasını yaptı.

Ancak kulüp, bu krizden en az mali hasarla çıkıp gelir elde ederek vedalaşmayı hedefliyor.

Rafa Silva dosyası, Beşiktaş’ın ara transfer dönemindeki en kritik gündem maddesi haline gelmiş durumda.

Benfica ile yürütülen görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.