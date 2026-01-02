Rafa Silva için İstanbul'a geliyor: Niyeti belli oldu

Rafa Silva için İstanbul'a geliyor: Niyeti belli oldu
Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Rafa Silva'nın menajeri İstanbul'a geliyor. Yönetim ile görüşecek olan menajer, Benfica transferi için orta yol bulma peşinde.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi devam ediyor. Ara transfer döneminde siyah-beyazlılardan ayrılmak isteyen Portekizli futbolcunun hedefi belli oldu.

BENFICA’YA GİTMENİN PEŞİNDE

FIFA’dan ceza almamak adına antrenmanlara isteksiz olarak katılan Rafa Silva’nın olabilecek en düşük bonservis bedeli ile Benfica’ya transfer olmak istediği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de planlar bozuldu: Transferi engellemek için devreye girdiFenerbahçe'de planlar bozuldu: Transferi engellemek için devreye girdi

BEŞİKTAŞ YÜKSEK BONSERVİS İSTİYOR

Öte yandan Beşiktaş yönetimi ise "İstediğimiz bonservisi getir, nereye gidersen git" tavrını sürdürüyor. Yönetim, Rafa Silva’nın transferine onay vermek için 10 milyon euroya yakın bir bedel talep ediyor.

thumbs-b-c-ab46d36db22a24fd568c1a5e7248556f.jpg

MENAJERİ İSTANBUL’A GELİYOR

Sabah’ta yer alan habere göre, taraflar arasında anlaşmazlık devam ederken Rafa Silva’nın menajerinin İstanbul’a geleceği öğrenildi. Yakın zamanda İstanbul’da olması beklenen ismin, transfer için orta yol bulmaya çalışması bekleniyor.

2024/11/08/hbbjk.jpg

EN SON 2 AY ÖNCE FORMA GİYDİ

Rafa Silva, Beşiktaş formasıyla son maçına 2 Kasım Pazar günü oynanan Fenerbahçe derbisinde çıktı. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maça çıkan Rafa Silva, 5 gol ve 3 asist kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

