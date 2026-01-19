Rafa Silva için Benfica'dan tek cümlelik açıklama

Beşiktaş’ta belirsizlik devam ederken Rafa Silva transferinde Benfica’dan yeni açıklama geldi.

Kasım ayından bu yana Beşiktaş forması giymeyen ve takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva’nın durumu netleşmeye başladı.

Siyah - Beyazlılarda geleceği tartışılan Portekizli yıldız için Benfica cephesinden resmi açıklama yapıldı.

TEK CÜMLE İLE YANITLADI

Benfica Başkanı Rui Costa, Rio Ave karşılaşmasının ardından taraftarlarla sohbet ederken Rafa Silva hakkında gelen soruya şu yanıtı verdi:

Doğru yolda devam edeceğine güveniyorum.

Portekiz basınına göre Benfica, tecrübeli oyuncuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor ve eski futbolcusunu geri almak için süreci hızlandırmış durumda.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Benfica’nın Rafa Silva için girişimde bulunduğunu doğrulamıştı:

Benfica, Rafa ile ilgili girişimde bulundu. Talebimizi ilettik, o çizgiye inilirse Rafa gider.

16 MAÇTA 5 GOL

32 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maçta 5 gol ve 3 asist üreterek dikkat çekici bir katkı sağladı. Rafa Silva’nın Benfica’ya dönüş ihtimali de giderek güçlendi.