Rafa Silva Benfica'yı karıştırdı

Rafa Silva Benfica'yı karıştırdı
Yayınlanma:
Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılan ve ülkesine dönen Rafa Silva bu kez de Benfica'yı karıştırdı. Portekiz ekibinin taraftarları Rafa Silva transferine tepki gösterdi.

Beşiktaş’ta mutsuz olduğunu belirterek ayrılmak isteyen Rafa Silva, eski kulübü Benfica’ya geri döndü. Siyah Beyazlılarda yaşadığı krizin ardından yıldız futbolcunun ülkesine dönüşü de olaylı oldu.
32 yaşındaki Portekizli futbolcunun dönüşü, kulüp yönetimi tarafından önemli bir hamle olarak görülse de taraftarlar arasında büyük tepkiyle karşılandı.

TARAFTARLAR KAZAN KALDIRDI

Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Benfica Başkanı Rui Costa’nın ara transfer dönemindeki bu kararı taraftarlar arasında ciddi eleştirilere yol açtı.

rafasi.jpg
Rafa Silva, imza sonrası Rui Costa ile poz verdi

Taraftarların yorumlarından öne çıkan başlık ise “Gemiyi terk eden birine tahammül edemeyiz” oldu.
Rafa’nın geçmişte ayrılmak istemesi hatırlatılarak, kulübe sadık olmayan bir oyuncunun geri dönüşünün kabul edilemez olduğu vurgulandı.

"BU DURUM SADECE BENFICA'DA OLUR"

Taraftarların birçoğu da “Bu durum sadece Benfica’da olur” sözleriyle tepkilerini dile getirdiler.
Bedelsiz ayrılan bir oyuncunun yıllar sonra 7 milyon Euro karşılığında geri alınması, taraftarlar tarafından “saçmalık” olarak nitelendirildi.

YÖNETİME 'BECERİKSİZLİK' GÖNDERMESİ

29 yaşında sözleşme yenilenmeyen Rafa Silva’nın 32 yaşında milyonlarca Euro karşılığında transfer edilmesi, kulüp yönetiminin stratejik hatası olarak değerlendirildi. Taraftarlar Benfica yönetimini beceriksizlikle suçladı.
Rafa Silva’nın Benfica’ya dönüşü, sportif açıdan katkı sağlayabileceği düşünülse de taraftarların büyük kısmı bu transferi “yanlış bir hamle” olarak görüyor. Bu gelişme, Benfica’da taraftar-yönetim ilişkisini yeniden tartışmaya açarken, Rafa Silva’nın performansı transferin kabul görüp görmeyeceğini belirleyecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
Spor
Aston Villa'da Jhon Duran şaşkınlığı: Nasıl idare ediyorsunuz?
Aston Villa'da Jhon Duran şaşkınlığı: Nasıl idare ediyorsunuz?
En-Nesyri için Juventus açıklaması: 5-6 milyon euro olmayacak
En-Nesyri için Juventus açıklaması: 5-6 milyon euro olmayacak