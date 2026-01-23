Beşiktaş’ta mutsuz olduğunu belirterek ayrılmak isteyen Rafa Silva, eski kulübü Benfica’ya geri döndü. Siyah Beyazlılarda yaşadığı krizin ardından yıldız futbolcunun ülkesine dönüşü de olaylı oldu.

32 yaşındaki Portekizli futbolcunun dönüşü, kulüp yönetimi tarafından önemli bir hamle olarak görülse de taraftarlar arasında büyük tepkiyle karşılandı.

TARAFTARLAR KAZAN KALDIRDI

Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Benfica Başkanı Rui Costa’nın ara transfer dönemindeki bu kararı taraftarlar arasında ciddi eleştirilere yol açtı.

Rafa Silva, imza sonrası Rui Costa ile poz verdi

Taraftarların yorumlarından öne çıkan başlık ise “Gemiyi terk eden birine tahammül edemeyiz” oldu.

Rafa’nın geçmişte ayrılmak istemesi hatırlatılarak, kulübe sadık olmayan bir oyuncunun geri dönüşünün kabul edilemez olduğu vurgulandı.

"BU DURUM SADECE BENFICA'DA OLUR"

Taraftarların birçoğu da “Bu durum sadece Benfica’da olur” sözleriyle tepkilerini dile getirdiler.

Bedelsiz ayrılan bir oyuncunun yıllar sonra 7 milyon Euro karşılığında geri alınması, taraftarlar tarafından “saçmalık” olarak nitelendirildi.

YÖNETİME 'BECERİKSİZLİK' GÖNDERMESİ

29 yaşında sözleşme yenilenmeyen Rafa Silva’nın 32 yaşında milyonlarca Euro karşılığında transfer edilmesi, kulüp yönetiminin stratejik hatası olarak değerlendirildi. Taraftarlar Benfica yönetimini beceriksizlikle suçladı.

Rafa Silva’nın Benfica’ya dönüşü, sportif açıdan katkı sağlayabileceği düşünülse de taraftarların büyük kısmı bu transferi “yanlış bir hamle” olarak görüyor. Bu gelişme, Benfica’da taraftar-yönetim ilişkisini yeniden tartışmaya açarken, Rafa Silva’nın performansı transferin kabul görüp görmeyeceğini belirleyecek.