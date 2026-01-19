Radomir Djalovic: Cezalandırıldık

Radomir Djalovic: Cezalandırıldık
Yayınlanma:
Süper Lig'de Beşiktaş'a 1-0 kaybeden Kayserispor'da teknik direktör Radomir Djalovic, maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Djalovic, ''3-4 fırsatımız vardı ama değerlendiremedik ve cezalandırıldık'' dedi.

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenilen Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Radomir Djalovic, girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

''BEŞİKTAŞ'I TEBRİK EDİYORUM''

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Djalovic, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Bizim açımızdan zor bir maçtı. Genel olarak iyi oynadığımızı, her top için savaştığımızı söyleyebilirim. Takımımızı mücadelesinden dolayı tebrik etmek istiyorum. Beşiktaş'a karşı galip gelmek istiyorsanız yakaladığınız fırsatları değerlendirmeniz lazım. 3-4 fırsatımız vardı ama değerlendiremedik ve cezalandırıldık. Önümüzde zorlu maçlarımız var. Buradaki hatalarımızdan ders alıp önümüzdeki maç için hazırlıklarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Acun Ilıcalı 122 yıllık Hull City tarihini değiştirdiAcun Ilıcalı 122 yıllık Hull City tarihini değiştirdi

Hedeflerinin ligde kalmak olduğunu kaydeden Djalovic, "İçinde bulunduğumuz durumda hedefimiz ligde kalmak. Bazı transferler oldu ama bunların zamana ihtiyacı var. Sportif direktör ve başkan transferler için çalışıyor. 1-2 oyuncuyu kadromuza katmamız gerekiyor ama katamazsak da oyuncularıma güveniyorum. Sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak:AA

50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Spor
Acun Ilıcalı 122 yıllık Hull City tarihini değiştirdi
Acun Ilıcalı 122 yıllık Hull City tarihini değiştirdi
Sergen Yalçın Beşiktaş taraftarından rica etti
Sergen Yalçın Beşiktaş taraftarından rica etti
Beşiktaş'taki asıl tehlikeyi açıkladı
Beşiktaş'taki asıl tehlikeyi açıkladı