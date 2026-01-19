Acun Ilıcalı 122 yıllık Hull City tarihini değiştirdi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Bristol City'den Yu Hirakawa'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Yu Hirakawa, 122 yıllık Hull City tarihinin ilk Japon futbolcusu oldu.

İngiltere Championship'te üst sıraları zorlayan Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, yaptığı transferle kadrosunu güçlendirdi.

YU HIRAKAWA İMZAYI ATTI

Hull City, Yu Hirakawa'yı Bristol City'den sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Japon futbolcunun transferi, kulüp açısından da özel bir anlam taşıyor.

HULL CITY'NİN İLK JAPONU OLDU

Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olan 25 yaşındaki futbolcu, 1904 yılında kurulan 122 yıllık Hull City tarihinin ilk Japon oyuncusu oldu.
Hirakawa, bu transferle birlikte Hull City tarihinin ilk Japon oyuncu unvanını alarak kulüp tarihine geçti.

Hull City tarihe geçen transferini yaptı

HULL CITY'DE HEDEF PREMIER LİG

Hull City, İngiltere Championship'te oynadığı 26 maçta 44 puan topladı ve bir maç eksiğiyle 5. sırada yer alıyor.
İngiliz ekibi, bu sezon Premier Lig'e yükselmek için elinden geleni yapıyor.

''GERÇEK ÇILGIN ADAMI GÖRECEKLER''

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda Premier Lig ile ilgili, ''Eğer Premier Lig'e çıkarsak, beni izleyin. Taraftarların ne kadar çılgın olduğumu zaten bildiğinden eminim. Ama eğer bir üst lige çıkarsak gerçek çılgın adamı görecekler'' sözlerini kullanmıştı.

