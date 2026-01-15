Porto maçı bitti: Mourinho alay konusu oldu



Fenerbahçe'den gönderildikten sonra ülkesi Portekiz'de de sıkıntılı günler yaşayan Jose Mourinho, Benfica Porto maçı sonrası alay konusu oldu. Porto'nun maç sonu Mourinho göndermesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Porto, Portekiz Kupası çeyrek finalinde Benfica’yı 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Mourinho’nun maç sonrası sözleri ve Porto’nun sosyal medya paylaşımı gündem oldu.
Jose Mourinho zor günler geçirmeye devam ediyor.
Fenerbahçe'deki başarısızlığının ardından Mourinho, ülkesinde de en çok eleştirilen teknik adamlardan biri oldu. Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho derbi sonrası hedefteydi.

DERBİYİ KAYBETTİLER

Porto ile Benfica, Portekiz Kupası çeyrek finalinde Dragao Stadı’nda karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekip, 15. dakikada Bednarek’in golüyle öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, ikinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Benfica baskılı bir futbol ortaya koysa da gol bulamadı. Porto savunmada hata yapmayarak sahadan 1-0 galip ayrıldı ve yarı finale adını yazdırdı.

porto.webp

MOURINHO'DAN PORTO'YA: 45 DAKİKA DEFANS YAPTI

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonrası yaptığı açıklamada, “En iyi takım kaybetti. En iyi takım gol atamadı ve bir gol yedi, hepsi bu. Porto 45 dakika defans yaptı” ifadelerini kullandı.

porto1.webp

MOURINHO İLE DALGA GEÇTİLER

Karşılaşmanın ardından Porto’nun resmi hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Mourinho’nun maç öncesinde söylediği “Porto analiz edilmesi kolay bir takım” sözlerine gönderme yapılarak, “Porto Futbol Kulübü. Analiz edilmesi kolay, yenmesi zor” ifadeleri paylaşıldı.

Mourinho'dan Batagov açıklaması: Açıkçası onu hiç tanımıyordumMourinho'dan Batagov açıklaması

1 TANE BİLE DERBİ KAZANAMADI

Tecrübeli teknik adam, Benfica ile çıktığı derbilerde yine galibiyet göremedi. Daha önce Portekiz Lig Kupası yarı finalinde Braga’ya 3-1 mağlup olan Mourinho, ligde de Porto’nun 10 puan gerisinde bulunuyor. Dünyaca ünlü teknik adamın Benfica’da görevine son verilmesi ihtimali giderek güçleniyor.

