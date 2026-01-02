Mourinho'dan Batagov açıklaması: Açıkçası onu hiç tanımıyordum

Mourinho'dan Batagov açıklaması: Açıkçası onu hiç tanımıyordum
Yayınlanma:
Trabzonspor forması giyen Arseniy Batagov'un, Benfica ile görüştüğü iddia edilmişti. Batagov hakkında konuşan Jose Mourinho, ''Açıkçası onu hiç tanımıyordum, gidip kim olduğunu araştırmak zorunda kaldım'' dedi.

Geçtiğimiz sezonun başında Zorya'dan Trabzonspor'a transfer olan Arseniy Batagov, bordo-mavili kulüpte gösterdiği performans ile büyük takımların radarına girmeyi başardı.
23 yaşındaki Ukraynalı savunmacı, Portekiz ekibi Benfica ile anıldı.

Süper Lig'den 1. Lig'e transfer olduSüper Lig'den 1. Lig'e transfer oldu

MOURINHO'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Benfica teknik direktörü Jose Mourinho'ya, Estoril ile oynayacakları maç öncesinde transfer iddiaları soruldu.
Basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, "Bu söylentiler hakkında yorum yapmayacağım. Çünkü bizim oyuncumuz olmayan futbolcular hakkında konuşmuş olurum" dedi.

batagov.jpg
Batagov Trabzonspor'da başarılı bir performans sergiledi

''ONU TANIMIYORDUM''

Batagov'un Benfica'ya transfer ihtimali hakkında ise, "Son dönemde Batagov adında bir oyuncunun ismi de çıkıyor. Açıkçası onu hiç tanımıyordum, gidip kim olduğunu araştırmak zorunda kaldım. İşlerin nasıl yürüdüğünü anlıyorum ama en azından biraz daha dengeli olmaya çalışın ve tanıdığım isimleri konuşun." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Spor
Samsunspor Musaba'yı TFF'ye bildirdi
Samsunspor Musaba'yı TFF'ye bildirdi
Trabzonspor gümbür gümbür geliyor: Zirveye ortak oldu
Trabzonspor gümbür gümbür geliyor: Zirveye ortak oldu
Olaylı derbiye ceza yağdı: 3 futbolcuya 9'ar maç
Olaylı derbiye ceza yağdı: 3 futbolcuya 9'ar maç