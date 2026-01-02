Mourinho'dan Batagov açıklaması: Açıkçası onu hiç tanımıyordum

Geçtiğimiz sezonun başında Zorya'dan Trabzonspor'a transfer olan Arseniy Batagov, bordo-mavili kulüpte gösterdiği performans ile büyük takımların radarına girmeyi başardı.

23 yaşındaki Ukraynalı savunmacı, Portekiz ekibi Benfica ile anıldı.

Süper Lig'den 1. Lig'e transfer oldu

MOURINHO'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Benfica teknik direktörü Jose Mourinho'ya, Estoril ile oynayacakları maç öncesinde transfer iddiaları soruldu.

Basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, "Bu söylentiler hakkında yorum yapmayacağım. Çünkü bizim oyuncumuz olmayan futbolcular hakkında konuşmuş olurum" dedi.

Batagov Trabzonspor'da başarılı bir performans sergiledi

''ONU TANIMIYORDUM''

Batagov'un Benfica'ya transfer ihtimali hakkında ise, "Son dönemde Batagov adında bir oyuncunun ismi de çıkıyor. Açıkçası onu hiç tanımıyordum, gidip kim olduğunu araştırmak zorunda kaldım. İşlerin nasıl yürüdüğünü anlıyorum ama en azından biraz daha dengeli olmaya çalışın ve tanıdığım isimleri konuşun." ifadelerini kullandı.