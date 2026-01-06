Polonyalı yıldız İstanbul'da çok şaşırdığını açıkladı: Her gün heykelinin önünden geçiyorum

Fenerbahçe Medicana'nın sezon başında transfer ettiği Polonyalı yıldız oyuncu Agnieszka Korneluk, Polonya basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Takımı, İstanbul ve Türkiye izlenimlerini aktaran Korneluk, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'de önümüzde çok fazla hedef var ve çok fazla maç olacak. Ancak Şampiyonlar Ligi altın madalyası için rekabet edebilecek güce sahip olduğumuza inanıyorum.

Kulüp veya milli takım maçları için olsun, Türkiye'ye gelmekten her zaman keyif aldım. Buradaki atmosferi seviyorum, ancak günlük hayata gelince elbette bazı sürprizler de oluyor.

Artık bu hayata alıştım, hala keşfetmeye devam ediyorum ama giderek daha fazla şey öğreniyorum ve buraya iyi uyum sağladığımı söyleyebilirim.

"ÇOK SAYIDA KEDİ VAR"

Beni şaşırtan, 1 Ocak'ta evden çıktığımda tatil olmasına rağmen, Polonya'nın aksine tüm mağazaların açık olmasıydı. İstanbul bir turistik bir şehir; nereye giderseniz gidin turistlerle karşılaşabilirsiniz. Burada çok sayıda pazar yeri var. 1 Ocak'ta kar yağdı ama çabucak eridi. Şehirde ayrıca çok sayıda kedi var. Telefonumda onların fotoğraflarından oluşan bir galerim var. Alışılmadık yerlerde ortaya çıkıyorlar: alışveriş merkezlerinde, marketlerde ve hatta salonumuzun koridorunda bile.

Polonya'daki yaşama dair özlemediğim tek şey hava durumu, çünkü ben sıcak hava insanıyım. Yılbaşında İstanbul'da hava sadece birkaç derece artıdaydı ama yakında termometrenin tekrar 15 dereceyi göstermesi bekleniyor. Buradaki hava gerçekten bana çok uygun.

"EDA ERDEM ÇOK ŞAŞIRTTI"

Burada kendimi Polonya'da olduğumdan daha anonim hissediyorum. Ancak zaman zaman taraftarlar sokakta beni durduruyor. Yılbaşı günü bir kadın yanıma gelip bana maçlarımızı izlediğini, bizi desteklediğini söyledi ve dünyanın en iyi orta oyuncusu olduğumu ekledi, ama hemen sonra…

Eda Erdem'den sonra olduğumu belirtti. Eda burada kraliçe; hatta kendi heykeli bile var. Sanırım bu her şeyi açıklıyor. Her gün onun heykelinin yanından geçiyorum. Kulübün yakınlarında bulunan bir yerde yaşıyorum. Fenerbahçe futbol stadyumunun yakınında birkaç heykel var, bunlardan biri de Eda'nın heykeli. Özellikle Eda henüz kariyerini noktalamamışken heykelinin yapılmış olması gerçekten olağanüstü bir şey. Beni çok şaşırttı."