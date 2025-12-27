Play off'u hedefledi bilet fiyatlarını 1 liraya indirdi

Yayınlanma:
TFF 3. Lig takımlarından Yalova FK, play off'a kalmayı hedefliyor. Taraftarlara maç biletleri 1 lira olarak belirlendi.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Yalova FK, ilk yarıyı 8. sırada bitirdi.
Yalova temsilcisi 15 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyetle ilk yarıyı 22 puanla tamamladı.
Yalova FK, ikinci yarıda kendi sahasında Beykoz İshaklı Sportif Faaliyetler A.Ş., Küçükçekmece Sinopspor A.Ş., Silivrispor, Polatlı 1926 Spor Kulübü, Çorlu Spor 1947 ile karşı karşıya gelecek.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Yalova Gazetesi'ndeki habere göre; Yalova Atatürk Stadyumu'ndaki maçları taraftarlar 1 liraya izleyebilecek.

Yalova'yı bekleyen büyük tehlikeyi vali açıkladı!Yalova'yı bekleyen büyük tehlikeyi vali açıkladı!

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdildi:
"Yalova FK olarak, sezonun ikinci yarısında oynayacağımız tüm maçların bilet fiyatı 1 TL olarak belirlenmiştir. Tribünleri doldurmak, takımımızı daha güçlü desteklemek ve Yalova ruhunu hep birlikte yaşamak için tüm taraftarlarımızı stadyuma davet ediyoruz.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

