Patrick Vieira'nın görevine son verildi

Yayınlanma:
Genoa, teknik direktör Patrick Vieira ile yollarını ayırdı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Genoa, teknik direktör Patrick Vieira ile yollarını ayırdığını duyurdu.

"Patrick Vieira'nın artık A takım teknik direktörü olmadığı" belirtilen kulüp açıklamasında, "A Takım teknik direktörlüğü geçici olarak Roberto Murgita'ya, yardımcılığı ise Domenico Criscito'ya emanet edildi" ifadeleri kullanıldı.

GENOA SERİE A'DA SON SIRADA

Geçen yıl kasım ayında İtalyan ekibinin başına geçen 49 yaşındaki Fransız çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerine 2013'te Manchester City'nin genç takımında başladı.

Vieira, sırasıyla New York City, Nice, Crystal Palace ve Strasbourg'da görev yapmıştı.

Genoa, bu sezon Serie A'da yaptığı 9 maçta 3 beraberlik ve 6 yenilgi sonunda 3 puanla son sırada yer alıyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

