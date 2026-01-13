Passolig ücretlerine büyük zam: 3 büyüklerin taraftarlarına farklı tarife

2026 yılına girilmesi sonrası Passolig ve Passo Taraftar Kartları için uygulanan e-bilet sistemine zam geldi.

Başta Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları olmak üzere milyonlarca futbolseveri ilgilendiren yıllık kullanım bedellerindeki artış dikkat çekti.

3 BÜYÜK TAKIMIN TARAFTARINA FARKLI TARİFE

Daha önce 800 TL olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş logolu Passo taraftar kartlarının e-bilet sistemi yıllık kullanım bedeli bin 200 TL'ye yükseltildi.

Trabzonspor logolu kartlarda ise yıllık e-bilet kullanım bedeli 500 TL'den 750 TL'ye çıkarıldı.

Göztepe ve Konyaspor’un yanı sıra yeni tarifeye dahil edilen Kocaelispor logolu kartlarda yıllık kullanım ücreti 400 TL olarak devam ederken, Alanyaspor ve Antalyaspor logolu kartlar için bedel 275 TL olarak belirlendi.

DİĞER KULÜPLERDE DEĞİŞİKLİK YOK

Diğer kulüp logolu Passo taraftar kartlarında ise yıllık e-bilet bedelinde değişikliğe gidilmedi ve ücret 250 TL olarak uygulanmaya devam etti.

YÜZDE 140 ZAM!

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş logolu Passolig kartlarının yıllık yenileme ücreti Temmuz 2024’te 500 TL seviyesindeyken, Temmuz 2025 itibarıyla 800 TL’ye yükseltilmişti. Bu artışla birlikte Passolig bedellerine geçen sezondan bu yana yüzde 140 oranında zam yapılmış oldu.