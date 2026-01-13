Serdal Adalı söz verdi: Kimse merak etmesin

Yayınlanma:
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Adalı, ''Kimse merak etmesin, alacağız'' sözleriyle transfer yapılacağının sözünü verdi.

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni bir gelişme yaşandı.

ÖNEMLİ BİR TOPLANTI YAPILDI

Bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde önemli bir toplantı yapıldı.
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, öğlen saatlerinde Ümraniye'de teknik direktör Sergen Yalçın ve Futbol Direktörü Serkan Reçber ile bir araya geldi.
Toplantıda hem ilerleme kaydedilen isimler hem de gitmesi muhtemel oyuncularla ilgili konuşuldu.

2024/11/08/hbbjk.jpg

''KİMSE MERAK ETMESİN, ALACAĞIZ''

Transfer yapacaklarını sözünü veren Serdal Adalı, "Babamın parasını harcamıyorum, Beşiktaş'ın parasını harcıyoruz. En iyi oyuncuyu en iyi şartlarda almak için çabalıyoruz. Sadece yarım dönem için değil, önümüzdeki sezon kadrosu için de çabalıyoruz. Kimse merak da etmesin, alacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

