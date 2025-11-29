Öve öve anlatırlardı: Oğluyla aynı takımda oynuyor

Öve öve anlatırlardı: Oğluyla aynı takımda oynuyor
Yayınlanma:
Hatay'ın Payas ilçesinde amatör lig ekibinde forma giyen 42 yaşındaki Hayrettin Aykut ile 16 yaşındaki oğlu Enes, takımın başarısı için birlikte top koşturuyor.

Hatay 1. Amatör Ligi B Grubu ekiplerinden Mesa Spor Kulübünde oynayan Hayrettin, kendisi gibi futbola meraklı oğlu Enes'i 3 yıl önce antrenmanlara götürmeye başladı.

Altyapıda yetiştikten sonra lige adım atan Enes, babasının ter döktüğü takıma katılma şansı buldu.

Forvet oyuncusu baba ile sağ ve sol açıkta oynayan oğlu, takımlarının üst liglere çıkması için antrenman ve maçlarda birlikte ter döküyor.

aa-20251129-39840461-39840459-hatayda-futbolcu-baba-ve-oglu-ayni-takimda-mucadele-ediyor.jpg
Enes Aykut babasıyla aynı takımda forma giyiyor

Hayrettin Aykut, gazetecilere, oğlunun küçük yaştan itibaren futbola ilgi duyduğunu söyledi.

Çocuğuyla sahaya çıkmaktan keyif aldığını anlatan Aykut, "Gurur duyuyorum. Oğlum bu gidişle babasını geçecek. Önemli olan zaten spor yapmak, çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak." diye konuştu.

"ÖVE ÖVE ANLATIRLARDI"

Enes Aykut da babasıyla aynı sahada birlikte mücadele etmenin gurur verici olduğunu belirtti.

Babasını örnek aldığını dile getiren Enes, şunları kaydetti:

aa-20251129-39840461-39840458-hatayda-futbolcu-baba-ve-oglu-ayni-takimda-mucadele-ediyor.jpg
Hayrettin Aykut oğluyla gurur duyuyor

"Babamı hep öve öve anlatırlardı. Babamla aynı sahada top oynama hayalim 5-6 yıl önceden başladı. Çok şükür şu an aynı takımda beraber oynamaya başladık. Babamla top koşturmak, gol attığımız zaman birbirimize koşmamız tarif edilemeyecek bir duygu. Babam her zaman arkamdaydı, o yüzden de çok şanslıyım."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

1,5 milyon kişinin borcu silinecek
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
"Fenerbahçeliler Ali Koç'a ne kadar teşekkür etse az"
Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Emekliye beklediği haberi verdi: Enflasyon farkını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
İstanbul'a lapa lapa kar yağacak tarihi açıkladı
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'da köstebek iddiası
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Spor
Derbide dikkat çeken istatistik
Derbide dikkat çeken istatistik
Ederson'un maç öncesi hareketi gündem oldu: Beğeni rekorları kırdı
Ederson'un maç öncesi hareketi gündem oldu: Beğeni rekorları kırdı
Ahmet Çakar derbi öncesi çok sinirlendi: Bu kabul edilemez
Ahmet Çakar derbi öncesi çok sinirlendi: Bu kabul edilemez