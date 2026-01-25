Galatasaray'ın Karagümrük'ü 3-1 yendiği maçı değerlendiren spor yazarı Osman Şenher, "Atletico Madrid karşısında Gatasaray bütün gücünü sahaya koydu. Üç gün sonra Fatih Karagümrük mücadelesinde aynı performansını sahaya koymayacağı belliydi. Rakip ligin sonuncusu olunca, sarı-kırmızılı takımda hiçbir futbolcu kendisini zorlamadı. Öyle bir ilk yarı yaşadık ki antrenman maçı gibiydi" yorumunu yaptı.

Şenher, Milliyet'teki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Karagümrük’ün attığı gole bakıyorum Torreira’nın kaptırdığı topa hiçbir arkadaşı koşmuyor. Karagümrük elini kolunu sallayarak golünü atıyor. Tabii ki çarşamba akşamı oynanacak Manchester City maçı hem hocanın hem oyuncuların akıllarındaydı. Herhangi bir sakatlık yaşansa kulübeden gelecek oyuncu yok. Bu düşünce de Galatasaray’ın oyununu frenledi. Ama yine de yıldız isim çok sarı-kırmızılı takımda... Sara dün gece sahneye çıktı. 30. saniyede ilk golünü attı, 2. yarıda da İlkay’ın asistini değerlendirdi. Galatasaray’ın en iyi ismiydi, çok koştu, mücadele etti. Aynı şekilde Sallai. Bu iki ismin dün gece sahada basmadığı yer yoktu. Ama unutmamak lazım futbol 11 kişiyle oynanıyor. Yunus, rakip takımın bir atağını çıkardı, fakat hepsi bu. Sane’nin yerine şans buldu, rakibini hiç zorlayamadı.

İstanbul'a gelir gelmez Jhon Duran açıklaması

Barış Alper de mutlaka yorulduğu için bu kadar etkisizdi. Solda başarılı olamadı sağ tarafa geçti. İkinci yarıda ise biraz daha iyiydi. Ama o eski performansının çok uzağında. Dün geceki en büyük sıkıntı orta sahadan çok fazla top çıkmadı. Osimhen gibi bir golcün var, topla buluşturamıyorsun. Sürekli geri pas vardı, bence rekor kırıldı. Ekonomik oynamak istediler, böyle bir oyunu tercih ettiler.

"OSIMHEN ÇOK AZ TOPLA BULUŞUYOR"

Şu da bir gerçek Osimhen’e yazık oluyor. Çok güçlü bir oyuncu ama çok az topla buluşuyor. Bunu düşündükleri için iki tane atletik, çabuk oynayan oyuncu alındı. Gelecek hafta oynanacak Kayserispor maçıyla beraber belki Galatasaray’ın oyun sistemi de değişecek. Her şeyden önce rekabet başlayacak. Yunus da, Barış Alper de, İlkay da sahada daha fazlasını göstermek zorunda kalacaklar. ‘Bizim mevkiimize transfer yapıldı’ diye küsmemeleri gerekir. Sane gibi dünya yıldızı bir futbolcun var, ama yanında paslaşacağı bir futbolcu yok. Sallai de olmasa Sane dün gece bunalıma girerdi."