Osimhen ve Lookman tartışmıştı: Teknik direktör yaşanan olayın perde arkasını açıkladı

Yayınlanma:
Nijerya Milli Takım teknik direktörü Eric Chelle, Afrika Uluslar Kupası'nda Victor Osimhen ve Ademola Lookman'ın yaşadığı tartışma ile ilgili konuştu. Kendisinin olaya dahil olmadığını aktaran Chelle, iki futbolcunun sorunu çözdüğünü belirtti.

Nijerya forması giyen Victor Osimhen ve Ademola Lookman, Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mozambik ile oynadıkları maçta saha içinde tartışma yaşamış, olay daha sonra tatlıya bağlanmıştı.
Nijerya Milli Takımı teknik direktörü Eric Chelle, iki yıldızın yaşadığı tartışmaya dair açıklamalarda bulundu.

''BUNLAR SOYUNMA ODASI HAYATININ BİR PARÇASI''

48 yaşındaki teknik adam konuyla ilgili, "Lookman ile Osimhen, sahada bir tartışma yaşadı. Sinirler gerildi ve küçük bir çatışma yaşandı ama bunlar, soyunma odası hayatının bir parçası. Maçın sonunda Victor hala gergindi, sakinleşmek için zamana ihtiyacı vardı. Sakinleştikten sonra tanıdığımız Victor'a geri döndü. Cezayir maçında oynayacağına hiç şüphemiz yoktu." dedi.

''MÜDAHALE ETMEME GEREK KALMADI''

Olaya dahil olmadığını aktaran Chelle, "Soyunma odasında olanlar orada kalır. Benim müdahale etmeme gerek bile kalmadı. Otele döndüklerinde kendi aralarında konuştular ve her şey bitti." ifadelerini kullandı.

İKİ YILDIZI DA ÖVDÜ

Osimhen ve Lookman'a övgüler yağdıran teknik adam Osimhen hakkında, "Osimhen bir makine. Antrenmanlarda bile gol atmazsa çıldırır. Her şeyi kazanmak istiyor." yorumunu yaptı.
Ademola Lookman ile ilgili ise, "O da aynı ama daha sakin. Birçok forvet gördüm ama onun iki ayağıyla şut atma şekli... Çok yüksek ve başarılı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

