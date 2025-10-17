Osimhen gidecek: "Hiçbir kuvvet tutamaz" diyerek açıkladı

Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini 75 milyon euroya Napoli'den almıştı. Gazeteci Osman Şenher'e göre Osimhen kalıcı olmayacak. Şenher, Milliyet'teki yazısında Osimhen'in devre arasında ya da en geç sezon sonunda gideceğini ileri sürdü.

Şenher, şu ifadeleri kullandı:

"Başkan (Dursun Özbek) büyük düşünerek Icardi, Batshuayi varken Osimhen’i de kiralık olarak kadroya kattı. Bunu hangi başkan yapabilir, hiçbiri. Sezon başı Napoli ile resmen savaşarak 75 milyon euro karşılığında Nijeryalı futbolcunun bonservisini aldı. Kıyametler koptu, nasıl Galatasaray bu paraları verip bonservisini alırmış! Sadece Galatasaraylılar değil, ülkede futbolla ilgilenen herkes bu eleştiriyi yaptı.

Şimdi geldiğimiz noktaya bakın. Barcelona soruyor ‘Osimhen’i kaça satarsınız?’ diye... Real Madrid, Bayern Münih, Manchester United gibi takımların hepsinin gözü Osimhen’in üzerinde. Ben eminim Osimhen, Liverpool’u tek başına burada dövdü. Nijerya Milli Takımı’na gitti, resital sunarak 3 gol attı. Bütün Avrupa televizyonları onun attığı golleri ve oynadığı futbolu gösteriyor.

"DÜŞÜNEBİLİYOR MUSUNUZ BAŞKANIN VİZYONUNU"

Büyük bir ihtimalle devre arası olmazsa sezon sonu en az 175 ya da 200 milyon euroya bu çocuk gidecek, hiçbir kuvvet de onu burada tutamaz. Bu alışverişten kulüp 100 milyon euro para kazanacak.

Osimhen pişman etti

Aynı şekilde Singo’ya 30 milyon euro bonservis ödeyerek transfer ettiler. Şimdi kendisine 60 milyon euroluk teklifler geliyor. Barış Alper Arabistan’dan isteniyor. Düşünebiliyor musunuz başkanın vizyonunu? ‘Tamam’ dediği an kasaya 300 milyon euro girecek."