Orkun Kökçü: Bir gol atsam gerisi gelecek
Yayınlanma:
Beşiktaş'ın yıldızı Orkun Kökçü dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Henüz gol atamayan Orkun, "Bir gol atsam gerisi gelecek" diyerek taraftardan sabırlı olmasını istedi.

Beşiktaş’ın milli yıldızı Orkun Kökçü, TRT Spor’a yaptığı açıklamalarda hem kamp sürecini hem de Türkiye’deki futbol atmosferini değerlendirdi.
Orkun gol atamadığı yönündeki eleştirilere ise Beşiktaş taraftarına seslenerek cevap verdi.

"ARKADAŞLARLA OYUN OYNUYORUZ"

Orkun “Kamp yoğun geçiyor. Çift idman yapıyoruz. İyi idman yaparak takım olarak iyi bir dönem geçiriyoruz. Arkadaşlarla odalarda oyun oynuyoruz, birlikte vakit geçiriyoruz” diye konuştu.
Beşiktaş’ta kaos olmadığını vurgulayan Kökçü, “Sonuçlar daha iyi olabilir ama biz kaos içinde değiliz. Çok çalışıyoruz, sonuçları da çözersek daha iyi olacağız.” dedi.

Beşiktaş'ta Paulista takımdan ayrılıyor: Resmi açıklama geldiBeşiktaş'ta Paulista takımdan ayrılıyor: Resmi açıklama geldi

"TÜRKİYE'DE BASKI VAR"

Türkiye’de futbolun baskı altında oynandığını belirten Kökçü, “Avrupa’da tamamen futbol var, başka bir şeyle uğraşmıyorsun. Türkiye bambaşka bir yer, futbolun daha da zevkli olmasını sağlıyor” ifadelerini kullandı.
Hollanda ve Portekiz’deki deneyimlerini hatırlatan oyuncu, Türkiye’de taraftar ve medya baskısının çok daha yoğun olduğunu söyledi.

BENFICA DÖNEMİ

Benfica’da ritim bulmakta zorlandığını dile getiren Kökçü, “En önemlisi benim için hayatta mutlu olmam. Beşiktaş da gelince reddedemedim. Küçükken Beşiktaş’ın hayalini kuruyordum” dedi. “Bazen yazıp çiziyorlar Orkun mutsuz diye, öyle bir şey yok. Ben mutluyum” sözleriyle de Beşiktaş’taki durumunu netleştirdi. Kariyerinde baskıyla oynamaya alıştığını belirten Kökçü, “Feyenoord’da, Benfica’da baskı vardı. Bonservis konuşuluyor ama hiç kafaya takmıyorum. Kendime güvenip inanarak devam ediyorum” dedi. Sosyal medyaya fazla bakmadığını, sürekli aynı yorumların yorucu olduğunu ifade etti.

"BİR GOL ATSAM..."

Bu sezon gol atamamasının baskı yarattığını söyleyen Kökçü, Beşiktaş taraftarına seslenerek sabırlı olmalarını istedi. Orkun şöyle konuştu:
İlk golümün özel olmasını istiyorum. İlk Shakhtar maçında, penaltıcıları belirledik ve Abraham attı. Attıktan sonra penaltıcıyı değiştirmek mantıklı değil. Kasımpaşa maçından sonra birinci penaltıcı ben oldum ama 11-12 maç olmuş, gol atamamışım, kaçırsam tamamen kahrolurum. O yüzden Cengiz abi aldı ve attı. Artık kime nasıl atacağımın önemi yok, atayım da kurtulayım şu sıkıntıdan. Acilen, bir an önce gol atmayı planlıyorum. Biliyorum ki bir tane atarsam arkası gelecek.
Kendi oyun tarzını “tam 8 numara” olarak tanımlayan milli oyuncu, hem oyun kuran hem de atağa kalkan bir orta saha olduğunu vurguladı.

KIRMIZI KART VE FENERBAHÇE DERBİSİ

Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kartın kendisini çok üzdüğünü belirten Kökçü, “Soyunma odası çok zordu. Birkaç gün hiçbir şey konuşmadım. Ailem yanımdaydı, onların desteğiyle atlattım” dedi. Orkun ayrıca, milli takımda İspanya maçında iyi performans göstererek bu dönemin ardından yükselişe geçtiğini söyledi.

SERGEN YALÇIN SÖZLERİ

Yeni teknik direktör Sergen Yalçın hakkında da konuşan Kökçü, “Ne istediği çok net. Futbolcu olduğu için biz oyuncuları çok iyi anlıyor. Süper Ligi çok iyi biliyor, Türk futboluna çok hakim. İyi bir hamle oldu” diye konuştu. Yalçın’ın kendisinden sorumluluk almasını ve oyunu yönetmesini istediğini, ayrıca önde pres konusunda net talimatlar verdiğini aktardı.

