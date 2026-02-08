Orduspor'u Orduspor FK dağıttı

TFF 3. Lig'in 20. haftasında Orduspor 1967 ile 52 Orduspor FK arasında oynanan mücadele, 52 Orduspor FK'nın galibiyeti ile tamamlandı.

Orduspor 1967, TFF 3. Lig'in 20. haftasında sahasında 52 Orduspor FK ile karşı karşıya geldi.
Ordu 19 Eylül Stadyumu'nda oynanan derbi, 52 Orduspor FK'nın galibiyeti ile tamamlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 13. ve 75. dakikalarda Zafer Göktuğ Erdem attı.
Ev sahibinin tek golü 50. dakikada Alim Harlak ile geldi.

LİDERLİK YARIŞINI SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla 52 Orduspor FK, puanını 44 yaptı ve 2. sıradaki yerini koruyarak liderlik mücadelesini sürdürdü.
Orduspor 1967 ise 22 puanda kalarak 11. sıraya geriledi.
TFF 3. Lig'in gelecek haftasında Orduspor 1967, Tokat Belediyespor deplasmanına çıkacak.
52 Orduspor FK ise sahasında Sebat Gençlikspor ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

