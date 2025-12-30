Onuachu attı: Nijerya namağlup yükseldi

2025 Afrika Uluslar Kupası C Grubu üçüncü ve son maçında Nijerya, Uganda ile karşı karşıya geldi. Complexe Sportif de Fes’te oynanan mücadele saat 19.00’da başladı.

Karşılaşmayı Beninli hakem Djindo Louis Houngnandande yönetti. Daha önce gruptan çıkmayı garantileyen Nijerya, üstün oynadığı karşılaşmadan 3-1’lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

ONUACHU'DAN GOL

Nijerya’ya galibiyeti getiren golleri 28’inci dakikada Paul Onuachu, 62’nci ve 67’nci dakikada Raphael Onyedika kaydetti. Uganda’nın tek golü ise 75’inci dakikada Rogers Mato’dan geldi.

KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın 56’ncı dakikasında Uganda’da Jamal Salim, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

OSIMHEN DE FORMA GİYDİ

Öte yandan Nijerya’da mücadeleye ilk 11’de başlayan Galatasaraylı Victor Osimhen 87 dakika, Trabzonsporlu Paul Onuachu 77 dakika süre alırken, Beşiktaşlı Wilfred Ndidi ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

GRUBU NAMAĞLUP TAMAMLADILAR

Bu sonucun ardından Nijerya, grubunu namağlup tamamlarken, Uganda ise turnuvaya veda etti.