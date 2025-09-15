Onana daha ilk maçında gündem oldu

Onana daha ilk maçında gündem oldu
Yayınlanma:
Güncelleme:
Trabzonspor'un Manchester United’dan kiraladığı dünyaca ünlü kaleci Andre Onana, bordo-mavili formayla çıktığı ilk maçta farkını ortaya koydu.

Trabzonspor’un Manchester United’dan kiraladığı dünyaca ünlü kaleci Andre Onana, bordo-mavili formayla çıktığı ilk maçta farkını hissettirdi.

10 kişi kalan takımının en önemli güvencesi olan Onana, yaptığı kurtarışlarla takımı tek başına oyunda tuttu. Opta verilerine göre; Onana, Fenerbahçe karşısında 29 şuta göğüs gerdi, 8 kurtarış yaptı, 1,63 gol engelleyerek takımını maçın içinde tuttu. FotMob verilerine göre 8,7 reytingle “Maçın Adamı” seçilen Onana, tecrübesiyle takım arkadaşlarına adeta abilik yaptı ve sahadaki liderliğiyle camiaya güven verdi.

Ertuğrul Doğan Ali Koç'a sert çıktıErtuğrul Doğan Ali Koç'a sert çıktı

ANALİSTLER, YABANCI BASIN VE TARAFTAR NE DEDİ?

Andre Onana’nın Trabzonspor’daki ilk sınavı sadece Türkiye’de değil, yurtdışında da büyük ses getirdi. Sosyal medyada futbolseverler, “8 kurtarışla maçın adamı, mağlup geldi ama kaleye gelen her şutu çıkardı” yorumlarını yaptı. GiveMeSport gibi hesaplar, başarılı eldivenin istatistiklerini paylaşarak övgülerde bulundu. Onana’nın 29 şutun sorumluluğunu üstlenmesi, 4 “uçan” kurtarışla rakip atakları savuşturması ve 1,63 gol engellemesiyle takımını ayakta tuttuğu vurgulandı.

onanadan-muthis-baslangic-914026-271571.jpg
Onana ilk maçında tam not aldı

Yabancı basında da Onana’nın ilk sınavı geniş yer buldu. TalkSport ve ESPN gibi platformlar, “Onana hatasına rağmen üstün performans” yorumları yaparak Kamerunlu kalecinin Trabzonspor için kritik bir transfer olduğuna dikkat çekti. Özellikle “maçın adamı” seçilmesi, eleştirmenlerin “bu maçta Onana olmasaydı skor çok daha ağır olurdu” ifadelerini beraberinde getirdi.

GÜNDEM OLDU

Taraftarlar da sosyal medyada tecrübeli kaleci için güven verdiği yönünde yorumlarda bulundu. “Onana geldi, takımın kalbini kurtardı” ve “sahaya liderliğini koydu” ifadeleri, sosyal medyada en çok paylaşılan değerlendirmeler arasında yer aldı. Onana’nın bu performansı, Trabzonspor kariyerine umut vadeden bir başlangıç olarak camiaya moral verdi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Spor
Nuri Şahin Süper Lig'de: 3 yıllık imzayı attı
Nuri Şahin Süper Lig'de: 3 yıllık imzayı attı
Ertuğrul Doğan Ali Koç'a sert çıktı
Ertuğrul Doğan Ali Koç'a sert çıktı