Olimpiyata gidecek 2 milli sporcu böyle uğurlandı

Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edecek kayakla atlama sporcuları Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir Erzurum'da uğurlandı.

Aras Elektrik Dağım AŞ Genel Müdürlüğünde düzenlenen programda Genel Müdür Fikret Akbaş, yönetimiyle birlikte Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir'i kabul etti.

Akbaş, kulüp olarak kayak sporuna önemli destek verdiklerini belirterek, "Sporcularımızı olimpiyatlara uğurlamak için geldik. Olimpiyat döneminde ülkemizi, Erzurum'u ve kulübümüzü gururlandırdıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Kendilerine her zaman destek olmaya gayret ediyoruz. Ciddi manada destek veriyoruz, inşallah olimpiyatlar için de desteğimiz sürecek. Kulübümüz kayak sporuna önem veriyor. Büyük destekler sağlamaya gayret ediyoruz. 60'ın üzerinde sporcumuz var. Bunların büyük bir bölümü gençlerden oluşuyor. Bu iki kardeşimizin dışında 3 milli sporcumuz daha var. İnşallah milli takıma, ülkemize sporcu yetiştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

12 YILLIK MÜCADELE

Milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu ise uzun süredir kulübün sporcusu olduğunu dile getirerek, "12 yıldır bu kulüpte Türk bayrağını temsil etmeye çalışıyoruz. Çok büyük destekleri var, bundan dolayı da teşekkür ediyoruz. Kulübümüz aynı zamanda tarihi bir kulüp. Erzurum'da 4 olimpiyat kotası kazandıran tek kulüp diyebiliriz.

Bunun üçünü ben, diğerini de Muhammed Ali Bedir kazandı. Bu bizim için çok önemli. Bu başarıda emeği geçenlere teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Kariyerinde ilk kez olimpiyatlara katılacak milli sporcu Muhammed Ali Bedir de kulübün yıllardır kendilerine destek verdiğini, onları arkalarında güç olarak algıladıklarını, olimpiyatlarda ülke adına güzel atlayışlar yapacaklarına inandığını aktardı.