TFF 2. Lig'in 22. haftasında Fethiyespor ve 1461 Trabzon FK karşı karşıya geldi.

Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fethiyespor 4-1 kazanmayı başardı.

Maça hızlı bir giriş yapan ev sahibi, 10. ve 12. dakikalarda Yusuf Türk'ün attığı gollerle durumu 2-0'a getirdi.

İlk yarı Fethiyespor'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Dakikalar 49'u gösterdiğinde 1461 Trabzon FK'da sahneye çıkan Enes Karakuş, farkı 1'e indiren golü kaydetti.

52. dakikada Ramazan Çevik ve 74. dakikada Uğur Ayhan'ın golleri sonrası Fethiyespor, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

9 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Bu sonuçla 1461 Trabzon FK'nın 9 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

31 puanda kalan 1461 Trabzon FK, 9. sırada kaldı.

Fethiyespor ise puanını 24'e yükseltti ve 13. sırada yer aldı.