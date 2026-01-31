Olcay Şahan'ın takımı Fethiyespor'dan fark yedi

Olcay Şahan'ın takımı Fethiyespor'dan fark yedi
Yayınlanma:
Olcay Şahan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı 1461 Trabzon FK, TFF 2. Lig'de karşılaştığı Fethiyespor'a 4-1 mağlup oldu. Bu sonuçla 1461 Trabzon FK, ligde 9 maç sonra kaybetti.

TFF 2. Lig'in 22. haftasında Fethiyespor ve 1461 Trabzon FK karşı karşıya geldi.
Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fethiyespor 4-1 kazanmayı başardı.
Maça hızlı bir giriş yapan ev sahibi, 10. ve 12. dakikalarda Yusuf Türk'ün attığı gollerle durumu 2-0'a getirdi.
İlk yarı Fethiyespor'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Dakikalar 49'u gösterdiğinde 1461 Trabzon FK'da sahneye çıkan Enes Karakuş, farkı 1'e indiren golü kaydetti.
52. dakikada Ramazan Çevik ve 74. dakikada Uğur Ayhan'ın golleri sonrası Fethiyespor, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

9 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Bu sonuçla 1461 Trabzon FK'nın 9 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.
31 puanda kalan 1461 Trabzon FK, 9. sırada kaldı.
Fethiyespor ise puanını 24'e yükseltti ve 13. sırada yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
Spor
Ve Zehra ve Boskovic ve Marina: Büyüleyip de geçtiler Aksaray'dan
Ve Zehra ve Boskovic ve Marina: Büyüleyip de geçtiler Aksaray'dan
Bir zamanlar Roma'daydı: Şimdi Boluspor'a imza attı
Bir zamanlar Roma'daydı: Şimdi Boluspor'a imza attı