Okan Buruk'un eski takım arkadaşı küplere bindi: Binin uçağa gidin!
Galatasaray'da Okan Buruk'la birlikte forma giyen Hasan Şaş, Samsunspor maçından sonra adeta küplere bindi ve "Uçağa binin gidin" dedi.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un futbolculuğunda birlikte oynadığı Hasan Şaş, Samsunspor maçından sonra adeta küplere bindi ve "Uçağa binin gidin" dedi.

Karşılaşmanın ardından katıldığı yayında konuşan Hasan Şaş, şunları söyledi:

- Galatasaray'ın yedek kulübesinin çok sağlam olması lazım. Galatasaray takımı 2-3 tane acemi futbolcuyu kaldıramaz. 60'dan sonra kulübeye bakıyorsun, boş! Bu kadroyu ben mi yaptım? Siz kaç kulvarda savaşacağınızı bilmiyor musunuz? Onun için şimdiden ben rica ediyorum Abdullah Kavukcu'dan, Okan Hoca'dan ve diğer Galatasaray yöneticilerden, bakın Türkiye'de işiniz yok, direkt binin uçağa gidin, şu anda futbolcu aramaya başlayın."

"BU NASIL BİR KADRO"

- Yedek kulübesini veya kime göre neye göre yaptınız? Hangi lige göre yaptınız siz? Sizin yedek kulübeniz Türkiye Ligi'ne bile yetmiyor ya! Stopere Lemina'yı koyuyorsunuz, Lemina oyundan çıkıyor, yerine stoper koyamıyorsunuz. Bu nasıl bir kadro?

2024/11/07/hbgs.jpg- Galatasaray hem yorgunlukta hem 7-8 oyuncunun 3 haftadan beri aynı kadroyla gitmesiyle bunun temposunu, bunun gücünü, bunun yorgunluğunu kaldıramazsın. Burada ben kime giderim? Kim kadroyu kurmuşsa... Yani Galatasaray takımı, temmuz ayının sonunda veya ağustos ayının sonunda şunu mu düşündü? Hiç oyuncu sakatlanmayacak veya sarı kart cezası olmayacak. Ben ne demiştim; Galatasaray’ın Samsun ve Monaco maçları kritik demiştim. Galatasaray birini geçti tansiyonlarla şekerlerle, kalplerle geçti. Monaco’dan ne yapıp edip mağlup dönmemen lazım. City maçına puana ihtiyaç olacak şekilde gitmemek lazım hayal kırıklığı olur.

- Oyuncu değiştirmeye çalışıyorsun, ya hep bizi Arda Ünyay'ın niye bu takımda oynamadığı konusunda eleştirdiniz. Ben de dedim ki bunun maçı var, zamanı var. Çünkü stoper mevkisi öyle kolay mevkiler değil. Arkanı ezberleyeceksin, önünü ezberleyeceksin, oyuncuyu ezberleyeceksin. Kazımcan Karataş da. Kazımcan kardeşim maç eksiğim var kabul ediyorum, tamam fizik olarak iyi değilsin ama bu yediğin çalımları bana açıklar mısın lütfen, rica ediyorum. Bak fizik gücün iyi olmayabilir ama sen oyunu 3 metreye sıkıştırmışsın, Emre Kılıç'tan her türlü çalım yedin. Bütün Galatasaray'ın yediği pozisyonlar oradan geldi. Arda, artık yani 3. maçına giriyorsun öyle veya böyle, biraz daha dikkat.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

