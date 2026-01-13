Okan Buruk'un Bebek'te ne yaptığını açıkladı

Galatasaray'ın içinde olup bitenleri açıklayan Levent Tüzemen, dikkat çeken değerlendirmelerde bulunurken, teknik direktör Okan Buruk'a iftira atılmamasını istedi.

Tüzemen, Sabah gazetesindeki habere göre şunları söyledi:

"Başkan Dursun Özbek'in olduğu yerde kriz olacağını düşünmüyorum. Ancak bazı tartışmaların olduğu da kulağıma geldi. Öncelikle taraftarların, Osimhen'in transferinde büyük çaba harcayan Abdullah Kavukcu'ya karşı sert tavır takınmalarını doğru bulmuyorum. G.Saray'da başkanlık sistemi vardır, başkanın 'evet' demediği kimse, kapıdan içeri giremez. Yönetim içinde de Abdullah Kavukcu'ya karşı bazı isimlerin arkadan dolanmamaları gerekir. Yönetim bir bütündür, 'ben yaparım sen yapamazsın' politikaları ile insanları yıpratmak, egolarını öne çıkarmak G.Saray'a ciddi zarar verir. Kavukcu, transferleri bitirme aşamasında. İsimlerin birçoğunu biliyorum… Sonuçta kararı Dursun başkan verecek. G.Saray'ın dedikoduya ihtiyacı yok. Herkesin ayağı yere sağlam bassın."

"KRİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Galatasaray'ın Süper Kupa'da Fenerbahçe karşısında aldığı yenilgiyle ilgili de Tüzemen,

Galatasaray'da ne oluyor? "Okan Buruk istiyor yönetim istemiyor"

"Galatasaray'da bir kriz olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe kaybetseydi Tedesco ve yönetim eleştirilirdi. Derbide ezeli rakibe kaybedince yönetimin, teknik heyetin, futbolcuların eleştirilmesi kadar doğal bir şey yok. G.Saraylı oyuncular zihinsel motivasyon olarak, Trabzon'u yendikleri Antep'te kalmışlar. Kaybetmenin de bir adabı vardır. Sadece skor olarak değil oyun ve mücadele olarak da kaybetti. Yıllardır kupa kazanmakta zorlanan F.Bahçe'nin, Süper Kupa'ya daha çok motive olduğunu sahada gördük. Okan Buruk ve öğrencileri ile yönetim, Kemerburgaz'da bir araya gelip yeniden kenetlenmeli. Çünkü geriye dönüp bakmanın faydası yok" ifadelerini kullandı.

"OKAN BURUK BEBEK CAFE'YE GİDİYOR"

Tüzemen, teknik direktör Okan Buruk'la ilgili de şunları söyledi:

"Okan Buruk dün Bebek'e gitmedi ki! Boş zamanlarında Okan hoca benim de tanıdığım yakın dostları ile oturduğu Bebek semtinde yer alan Bebek Cafe'ye gidiyor ve sohbet yapıyor. Birçok ünlü ismi burada görebilirsiniz. Okan hoca gizli kapaklı işler yapmıyor ki! Algı ile Okan Buruk'u yıpratmaya çalışanlar öncelikle kendi kapılarının önünü süpürsünler.

Sosyal medya bataklığı, senaryolar yazarak insanlara ithamda bulunmasınlar. Ben Okan hocanın yerinde olsam yargısız infaz yapanları, ağır suçlamada bulunanları mahkemeye veririm. Benim tanıdığım Okan Buruk inançlı bir insandır, ağzına alkol ve tütün ürünleri hiç koymamıştır. Kendisine yapılanlar tamamen iftiradır, başarısını kıskananların kendisini G.Saray'dan göndermek için düzenlediği hayâli senaryodur."