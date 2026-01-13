Galatasaray'da ne oluyor? "Okan Buruk istiyor yönetim istemiyor"

Galatasaray'ın transfer çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Okan Buruk 3 transfer istiyor ama yönetimdeki bir ekip istemiyor.

Galatasaray'ın transfer çalışmalarındaki gecikmenin nedeni ortaya çıktı.
Gazeteci İbrahim Seten, TV100'de katıldığı programda çarpıcı iddialarda bulundu ve yönetimle teknik direktör Okan Buruk arasındaki görüş ayrılığını açıkladı.

2024/11/07/hbgs.jpgSeten, Galatasaray'da neler olduğunu şu ifadelerle anlattı:
"Galatasaray Yönetimi’ndeki ciddi bir ekip, çok transfer yapılmasını istemiyor. '1 oyuncu alalım, kiralıklarla idare edelim. Bizim kadromuz iyi' diyorlar. Sürecin akamete uğramasının temel sebebi burası."

"OKAN BURUK 3 TRANSFER İSTİYOR"

Buna karşılık teknik direktör Okan Buruk'un ise transfer istediğini ileri süren Seten, "Okan Buruk’a yakın bir kaynaktan ulaştığım bilgiye göre Okan Buruk, 3 tane transfer yapılmasını istiyor. Orta saha, kanat ve 10 numara istiyor" dedi.

Uğurcan Çakır krizi sonrası Okan Buruk'tan şaşırtan kararUğurcan Çakır krizi sonrası Okan Buruk'tan şaşırtan karar

Seten, Galatasaray'ın gündeminde olduğu ileri sürülen Fabian Ruiz için de "Forvetteki Osimhen’in orta sahadaki karşılığı olabilecek bir oyuncu. Galatasaray alırsa çok büyük iş başarmış olur" diye konuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

