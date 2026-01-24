Okan Buruk sitem etti: Burada kabusumuz var

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Buruk, maçın oynandığı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak istemediklerini belirtti ve ''Artık inşallah Olimpiyat Stadı'nda maç oynamayız, burada kabusumuz var'' dedi.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 3-1 kazandıkları Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Maçı değerlendiren teknik adam, yeni transfer Yaser Asprilla hakkında da konuştu.

''İNŞALLAH OLİMPİYAT STADI'NDA OYNAMAYIZ''

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak istemediklerini belirten Buruk, ''Artık inşallah Olimpiyat Stadı'nda maç oynamayız, burada kabusumuz var. Burada çok iyi maç oynadığımızı hatırlamıyorum.
Mental anlamda iyi olmuyoruz, hazırlanamıyoruz. Nedenini bilmiyorum... Sahaya çıktıktan sonra sanki oyuncuların enerjileri çekilmiş gibi oluyor'' ifadelerini kullandı.

2024/11/07/hbgs.jpg

''ÇOK GERİYE ÇEKİLDİK''

Konuşmasını sürdüren Okan Buruk, ''Üç gün önce temposu yüksek bir maç oynadık ama yorgunluk ilk yarıda olmaz. Çok geriye çekildiğimiz yerler de oldu.
İkinci yarı uyandık. Erken 3-1 yaptık ve yorgun oyuncuları çıkarmak istedik. Baktığınızda önemli galibiyet. En yakın rakibimizden 4 puan öndeyiz bu maç sonrası..'' dedi.

TARAFTAR HAKKINDA AÇIKLAMA

Okan Buruk, Galatasaray taraftarı ile ilgili, "Taraftarlarımız bana desteği hep veriyor, onlara teşekkür ederim. Üç sene şampiyon olduk, hedef dördüncü şampiyonluk ve Avrupa'da başarı. Transferleri yaptıktan sonra büyük hedeflere hep birlikte gideceğiz. Taraftarın desteğine ihtiyacımız var.
İşi başka yere çekiyormuşum gibi anlaşılmasın ama birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Saha içi, saha dışı bu birliktelik önemli. Karşımızda bunu farklı şekilde yapmak isteyen insanlar var. Bunlara karşı dik durup, duruşumuzu göstermeliyiz." yorumunu yaptı.

Galatasaray maç biter bitmez yeni transferini duyurduGalatasaray yeni transferini duyurdu

YASER ASPRILLA TRANSFERİ

Son olarak yeni transfer Yaser Asprilla'yı değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Yaser Asprilla farklı bir oyuncu, birebirde iyi. Düğümüzü çözebilecek oyuncu. O da kadromuzda olacak. Çok fazla maç oynuyoruz. Kasım ayındaki gibi duruma düşmemek için çok güçlü bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Lig, kupa ve Avrupa... Üç farklı hedefimiz var." dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

