Okan Buruk: Osimhen bir hayaldi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Hollanda temsilcisi Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

"Osimhen ilk yarıda önemli gol pozisyonları bulduğu. İlk yarıda golü bulsaydık, oyun değişebilirdi. Devamında Barış Alper Yılmaz'ı oyuna alarak, ileriye bir hücum oyuncusu attık. Onu Osimhen ile birlikte merkezde kullandık. Devamında Barış'ı kanada attık. Sonra da golleri bulduk. Rakibimize çok fazla şans vermedik. Genç bir takıma karşı oynadık. Onları da tebrik ediyorum. Oyuncularım da maçı çok istedi. Önemli bir galibiyet aldık.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8'e girmek için buraya gelmiştik. AZ Alkmaar maçları da kötü geçmişti. Burada çok eksik yakalanmıştık. Önemli bir başarısızlık oldu. Bunu da kabul ettim. Sparta Prag'a karşı elenmemiz de başarısızlıktı. Bu teknik adamın sorumluluğudur. Eintracht Frankfurt maçıyla Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlamadık. Liverpool maçıyla çıkış yakaladık. Daha çok takım olduk. Oyuncu kalitemiz çok yüksek. Bazen transferler geç geldiği için süreye ihtiyacınız olabiliyor. Oyuncularımla çalışmaktan çok mutluyum. Avrupa'da 9. sıraya yükseldik. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Benim için en büyük öncelik, Galatasaray'ın başarısıdır. Galatasaray başarılı oldukça, ben mutlu oluyorum. Galatasaray'ın ve taraftarın hedefleri benim için daha önemli."

"OSİMHEN'İ ALMAK BİR HAYALDİ"

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'e değinen Buruk, "Bizim gibi takımlar için santrfor çok önemli. İki tane önemli santrfora sahibiz. Elimizde Mauro Icardi de var. Osimhen, takım başarısına odaklanan biri. Savunmasını da doğru bir şekilde yapıyor. Attığı gollerle Galatasaray'a önemli bir galibiyet kazandırdı. Onunla olmaktan mutluyuz. Galatasaray taraftarı için yazın Osimhen'i almak bir hayaldi. Bu hayali gerçekleştiren insanlar var. Başkanımız Dursun Özbek, Abdullah Kavukcu ve bütün yönetimimize teşekkür ediyorum. Bu transfer Galatasaray'ın hedeflerini ve ne seviyeye geldiğini gösteriyor. Osimhen ile Şampiyonlar Ligi'nde başarıya ulaşmak istiyoruz" dedi.

"AYRILMAK İSTEYEN OYUNCULAR VAR"

Buruk, hedeflerini de şöyle açıkladı:

"Liverpool'a karşı inanmışlığın getirdiği bir galibiyet aldık. Bu bizi bir seviye yukarı çıkarttı. Daha sonra Bodo/Glimt ve Ajax galibiyetleri geldi. Union Saint-Gilloise ile sahamızda oynayacağız. Sonra Monaco deplasmanına gideceğiz. Bu bizim için çok kritik bir periyot. Bundan sonraki iki maçta da galibiyet alabilirsek, hedeflerimiz ilk 8 için büyüyecek. Burada herkesin hedefi önce ilk 24'ün içinde olmak. Yeni formatta 7. ve 8 maçları ocak ayının sonunda oynuyorsunuz. Bu da takımları zorlayabiliyor. Transfer dönemi başlıyor. Bazı oyuncular takımdan ayrılmak istiyor. Siz de bu sırada kadroya oyuncu dahil edemiyorsunuz. Son iki maça kadar önemli bir puan toplamak gerekiyor."