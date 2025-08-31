Okan Buruk kaleci transferini açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kaleci transferi ve Barış Alper Yılmaz'la ilgili konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının Çaykur Rizespor'u 3-1 yendiği maçtan sonra basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Buruk, şunları söyledi:

"3 hafta kazanarak geldik, 4’üncü hafta da kazandık. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Milli takım arasına kazanarak girdik. Rakibimizin bizi geride karşılayacağını, oyunun belli bölümlerinde baskıya çıkacağını biliyorduk. Buna hazırlandık. Biraz daha rakibimizin savunmaya yaslandığında daha üretken olabilirdik. Bu üretkenlikte bugün zaman zaman sıkıntı yaşadık. Devre arası Torreira ve Sara’ya daha çok öne gitmelerini istediğimiz söyledik. İkinci yarı rakip sahaya daha iyi yerleştik. Stoperlerimiz hücuma çıkışları da önemliydi. Bir golü de bu şekilde bulduk. Daha çok üretebilirdik. Rakibimiz topu daha çok bize verdi. Pozisyon olarak daha iyi işler yapabilirdik. Tempoyu yükseltmek istediğimizde yükselttik. Çok net pozisyonlar rakibimize vermedik. Genel olarak bizim için rahat bir maç geçti.

"KURADAN DOLAYI MUTLUYUM, ÜMİDİM ÇOK FAZLA"

Şampiyonlar Ligi’ne katılan her takım güçlü olduğu için oraya katılıyor. Burada fikstür önem kazanıyor. Genel olarak ilk hafta Frankfurt’la deplasmanda oynamamız bizim için çok önemli olacak. Deplasmanların hepsi çok kritik maçlar. İç sahada rakibe kurduğumuz üstünlük çok önemli. Dışarda da özellikle daha iyi bir şekilde oynamamız gerekecek. Hem deplasmanda hem içerde oynayabilecek kadromuz var. Bu anlamda ümidim fazla. Maçları oynamanız lazım. Momentum da çok önemli. Eylül, ekim, kasım bizim için çok kritik. 3 ve 6’ncı maç arası bizim için çok önemli. Genel olarak kuradan dolayı mutluyum, ümidim çok fazla. İnşallah bizim için en iyi olacak yerden bir sonraki tura gitmek istiyoruz.

"BARIŞ'TAN KİMSE ŞÜPHE DUYMASIN"

Kerem ve Barış’ın ayrılış şekillerinin aynı olduğunu düşünmüyorum. İkisinin arasında çok farklılıklar var. Barış üzerinden konuşacağım. Barış’ın amacı Galatasaray’a para kazandırıp gitmek. Bunu daha önce de Premier Lig hedefiyle istemişti. Bu sene daha farklı bir seçenek var önünde. Bu transfer dönemi benim için çok zor geçiyor. Barış’a 3-4 haftadır bir ilgi vardı. Barış’ın iyi niyetli bir şekilde takıma hizmet ettiğini belirtmem gerekiyor. Hiçbir şekilde kötü niyeti yok. Bu konuyla ilgili yöneticilerim satma ile ilgili bir karar alırsa buna saygı duyacağız. Burada kalırsa da en doğru şekilde ona sahip çıkmaya çalışacağız. Oyuncuların kafası karışabiliyor, hata yapabiliyorlar. Bu hataları da en doğru şekilde yönetmemiz gerekiyor. Önümüzdeki hafta milli maç var. Barış’a yardımcı olmaya çalışıyorum. Birkaç gün içerisinde bu sorunun çözüleceğini düşünüyorum. Başkanımız Barış’la ilgili en doğru kararı verecektir. Barış’ın da çok fazla üstüne gitmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Barış’ın Galatasaray sevgisinden kimse şüphe duymasın. Yolumuza elimizdeki kadroyla devam etmemiz gerekiyor. Bu süreçte herkes etkileniyor. Transferin de sonuna geldik. Yerli oyuncu da bizim için çok önemli. 1-2 gün içerisinde en doğru şekilde kararlarımızı vereceğiz.

"BİR KALECİ KESİNLİKLE ALACAĞIZ"

Günay geçen sene de iyi oynadı. Saha dışında da takımına her zaman destek oldu. Tecrübesiyle takımı yönetmeye çalıştı. Bugün de iyi oynadı. Çok önemli bir performans sergilediğini söyleyebilirim. 2-3 tane alternatifimiz var. Görüşmelerimiz sürüyor. Bu gece bizim için uzun geçecek. Gidip çalışacağız. Çok da süre kalmadı. Bir kaleci kesinlikle kadromuza katacağız.”

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

