Okan Buruk Beşiktaş'taki en büyük tehlikeyi açıkladı

Yayınlanma:
Beşiktaş derbisi öncesi konuşan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Rafa Silva'ya ayrı bir parantez açtı.

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Karşılaşmanın başlamasına artık az bir zaman kalırken Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, değerlendirmelerde bulundu.

“RAFA SILVA’NIN HAREKETLERİNİ EN İYİ ŞEKİLDE ANALİZ ETTİK”

Rafa Silva’ya dikkat çeken Okan Buruk, "Çok farklı maçlar ama benzer oyunlar, oyun yapısı mı; rakibimizin 4'lü savunması, Liverpool'a benzeyen şekilde orta sahada 2 hareketli oyuncu, önde 3 tane oyuncusu var. Rafa Silva'nın sağda, solda hareketliliğini, geçişlerde hareketlerini en iyi şekilde analiz ettik, oyuncularımıza aktardık. Bildiğimiz bir oyuncu” sözlerini sarf etti.

“RAKİBİMİZ BİZİ NASIL KARŞILAYACAK BİLMİYORUZ”

Maça dair beklentilerini paylaşan Okan Buruk, "Rakibimiz de bu sene daha farklı bir kadroya sahadalar, çok fazla değişiklikler var. Lig maçlarından ne oynadıklarını biliyoruz. Kocaelispor maçı başında daha diriydiler. Bugün deplasman maçı. Rakibimiz bizi nasıl karşılayacak, bilmiyoruz. Topun daha çok bizde olduğu bir maç bekliyorum. Konsantrasyon, istek, morallerin yüksek olması önemli" dedi.

“İYİ BİR TAKIM İYİ BİR HOCALARI VAR”

Okan Buruk ayrıca "4 gün süre geçti. Dinlenme anlamında oyuncularımızın kendilerini yenileyebileceği bir süre. Devam edecek önemli oyuncularımız var. Rakibimiz iyi bir takım, iyi bir hocaları var. Bizimle olan farkı kapatmak için kazanmak isteyecekler. Bizim için farkı açmak, derbiyi kazanmak, milli araya güçlü girmek için bir fırsat olacak” ifadelerini kullandı.

