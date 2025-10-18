Okan Buruk: Allah hepimize sabır versin

Süper Lig’de Başakşehir’e konuk olan Galatasaray sahadan 2-1’lik üstünlükle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından kameralar karşısına geçen Okan Buruk değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray'ın en büyük kazancını açıkladı: Bir yıldızın yeniden doğuşu

“3’Ü BULUP BİTİREBİLİRDİK”

Maça dair genel bir değerlendirmede bulunan Okan Buruk, “İlk yarı rakip topun arkasına geçti. Başta çok üretemedik. Yumuşak bir zemin vardı, oyuncular çok kaydı. İkinci yarı rakibimizin ofansif anlamda değişikliği oldu. Çok sarı kart gördük. Bu arada bizimle dinlenen oyuncularla başladık. 70. dakikadan sonra değişiklik yaptık. Net kaçırdığımız pozisyonlar oldu, 3'ü bulup bitirebilirdik. Göksel Başkan'ı tebrik etmek lazım çok iyi kadro kurmuşlar. Çok başarılı olacaklarını düşünüyorum. Nuri Şahin'in de başarılı olacağına inanıyorum. Eksiklerimiz vardı ama bu hafta için çok fazla değişiklik vardı. Buna rağmen iyi bir iş çıkardık” dedi.

“ALLAH HEPİMİZE SABIR VERSİN”

Leroy Sane ve Atilla Karaoğlan için de konuşan Okan Buruk, “Ondan beklentimiz çok yüksek. Bu hazırlık dönemini çok iyi geçirdi. Antrenman performansı ile bugünkü performansı birebir eşleşti. Tatilden iyi döndü, iyi çalıştı. Sara da genel olarak iyi oynadı. Kaan sakatlıktan çıkmıştı. İyi işler yaptı. Oyuncularımın performansından memnunum. Bir sonraki maç için hem moral oldu hem birçok oyuncumuz dinlendi. Bazı oyuncularımızı değiştiremedik, dinlendiremedik. Atilla Karaoğlan sağ olsun herkesi zorladığı bir maç oldu. Allah hepimize sabır versin” sözlerini sarf etti.