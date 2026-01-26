Noa Lang'ın sözleşmesinde eşi benzeri görülmemiş madde: 103 milyon lira ekstra

Galatasaray, Hollandalı futbolcu Noa Lang'ı Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Noa Lang ve kulübü SSCN Napoli SPA ile futbolcunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için şirketimizin yazılı talebine bağlı zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 2.000.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2025-2026 sezonu için net 1.750.000 Euro garanti ücret ödenecektir."

NAPOLİ TAZMİNAT KOYMUŞ

Napoli'nin zorunlu olmayan satın alma opsiyonu için ayrıca tazminat maddesi koydurduğu ortaya çıktı. Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre Napoli zorunlu satın alma opsiyonu olmamasını tazminat şartıyla kabul etti.

Noa Lang'ın İstanbul'da kalacağı evi Mertens söyledi

Buna göre kiralama bedeli olarak 2 milyon euro ödeyen Galatasaray, isteğe bağlı satın alma opsiyonunu kullanması halinde kiralama bedeli olarak 2 milyon euro (103 milyon lira) da ekstradan ödeme yapacak.

Böylece Noa Lang'ın kiralama bedeli 4 milyon euroya çıkmış olacak.