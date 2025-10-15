Nihat Özdemir İspanyolları isyan ettirdi

Yayınlanma:
Dünya devi Barcelona Camp Nou'yun yenilenmesi için Nihat Özdemir'in inşaat şirketi Limak ile anlaştığına pişman oldu! Gecikmeden dolayı ortaya çıkan zarara isyan eden İspanyollar Özdemir ve şirketine tepkili.

İspanyol medyasında Camp Nou yenileme projesiyle ilgili tartışmalar, Limak İnşaat’ın projedeki gecikmesi ve ortaya çıkan yeni belgelerle birlikte yeniden gündem oldu.

Cadena SER Catalunya'nın yayınladığı belgelere göre, Espai Barça projesinin teknik ekibi Limak’a 100 üzerinden 50’nin altında puan verdi ve şirketi son sıraya yerleştirdi.

BARCELONA ISRAR ETTİ AMA...

Buna rağmen Barcelona yönetimi, Nihat Özdemir'in sahibi olduğu Limak’ın sunduğu kısa teslim süresi vaadini esas alarak ihaleyi bu firmaya verdi.

Rakip firmalar FCC ve Ferrovial daha yüksek bütçeli ama daha gerçekçi süreli teklifler sundu. Ancak Limak, Kasım 2024’te 60 bin kişilik kısmı açma ve 2026’da tüm stadı tamamlama sözü verdi.

g3sb4svxwaaho6v.jpg
Camp Nou'de işler yolunda gitmiyor

317 GÜNLÜK GECİKME

Projede şu anda 317 günlük bir gecikme yaşanıyor. Kısmi açılış Kasım 2025’e, tam açılış ise 2027-2028 sezonuna ertelendi.

Sözleşmeye göre Limak, her gecikme günü için cezai ödeme yapmak zorunda. İspanyol basını, bu cezanın günlük 1 milyon Euro’ya kadar çıkabileceğini belirtiyor.

Limak, gecikmenin nedenini 7/24 çalışma izni verilmemesi ve malzeme eksikliği olarak gösterdi. Ancak sözleşme bu tür nedenleri “öngörülebilir” kabul ettiği için geçerli mazeret saymıyor.

g3sb4svxwae-b8f-001.jpg
Camp Nou'deki gecikme taraftarları isyan ettirdi

ÖZDEMİR, İSPANYOLLARI ÇILDIRTTI

Barcelona taraftarları, gecikmeler nedeniyle öfkeli. Takım, maçlarını geçici olarak Lluis Companys Olimpiyat Stadı’nda oynamaya devam ediyor. Barcelona taraftarları gecikme isyanını özellikle sosyal medyadan dile getirdi.

"KARANLIK YÜZ"

El Periodico gibi yayınlar, projeyi “özelleştirmenin karanlık yüzü” olarak tanımlarken, modern futbolun şirket çıkarlarına teslim olduğunu savunuyor.

BARCELONA NE YAPACAK?

Başkan Joan Laporta, gecikmeden dolayı Limak’tan tazminat talep etmeyeceklerini açıkladı. Bu açıklama da kamuoyunda tartışma yarattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

