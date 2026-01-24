Nihat Özdemir Abdullah Kiğılı'ya ödülünü verdi

İş dünyasının önemli isimleri Patronlar Okulu'nda bir araya geldi.

Patronlar Okulu'nun 15. yılında Fenerbahçe'nin ve TFF'nin eski yöneticileri Nihat Özdemir ile Abdullah Kiğılı da vardı.

Nihat Özdemir Fenerbahçelileri topladı: Aziz Yıldırım da oradaydı

Babmagazine'in haberine göre; iş dünyasının önde gelen isimlerini ve girişimcilerini bir araya getirerek bilgi ve deneyimlerini paylaşmak amacıyla Sibel Kaya tarafından kurulan Patronlar Okulu önceki akşam görkemli bir davet ile 15. yılını kutladı.

KİĞILI'YA ÖDÜLÜ ÖZDEMİR'DEN

Gecede yapılan konuşmaların ardından Abdullah Kığılı, Mustafa Taviloğlu ve Hüsnü Özyeğin’e ödülleri verildi.

Hüsnü Özyeğin’e Cem Boyner, Abdullah Kiğılı’ya Nihat Özdemir, Mustafa Taviloğlu’na ise Sani Şener onur ödüllerini takdim etti.

Gece genç sanatçı İlkay Bülbül'ün eserleriyle taçlanırken, ödül alan isimler ayakta alkışlandı.