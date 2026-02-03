Nihat Kahveci: Ben bu kadarını beklemiyordum

Yayınlanma:
Yorumcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Kocaelispor'u 2-0 yendiği maça dair değerlendirme yaptı. Asensio'nun performasından övgüyle bahseden Kahveci, ''Ben bu kadarını beklemiyordum'' dedi.

Fenerbahçe Süper Lig'de Kocaelispor deplasmanına çıktı ve rakibini Marco Asensio ile Dorgeles Nene'nin golleriyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Yorumcu Nihat Kahveci, Kontraspor'da Kocaelispor-Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

''BEN BU KADARINI BEKLEMİYORDUM''

Fenerbahçe'nin maçtaki ilk golünü atan Marco Asensio ile ilgili konuşan Nihat Kahveci, İspanyol yıldızdan övgüyle bahsetti ve ''Ben bu kadarını beklemiyordum'' ifadelerini kullandı.
Kahveci konuyla ilgili, "Bazı oyuncular için dersin ki: 'Bu takımın beyni!' Asensio bu takımın sadece beyni değil; böbreği, dalağı, ciğeri, bağırsağı, ayakları, omuriliği, kalbi, her şeyi. Tamamen koskoca bir vücut.
Ben bu kadarını beklemiyordum. Adam golcü oldu! Bu sene 9 gol 6 asist. Fenerbahçe'de birçok bölgede oynadı. Bugün de muhteşem bir gol attı. Büyük futbolcu, büyük star." dedi.

''BU MAÇI KAZANMAK ÖNEMLİYDİ''

Mücadeleye dair konuşan Nihat Kahveci, ''Romanya deplasmanından geliyorsun. Bu ligdeki en zor deplasmanlardan birine çıkıyorsun. Lider Galatasaray, tek mağlubiyetini burada almış. Maç başlangıcında beklenen oyundan ve üretmekten uzak, 30 dakika 3-4 pas yapamayan Fenerbahçe... İlk yarının son dakikasında golü atıp devreye 1-0 önde girdi. İkinci yarıda da Nene'nin golüyle galip geldi. 'Bazen kötü oynarken de kazanacağız' denilecek bir maç Fenerbahçe adına. Bu yoğun tempoda bu maçı kazanmak önemliydi'' yorumunu yaptı.

''OYUN KURULUMUNDA SIKINTI VAR''

Fenerbahçe'deki eksiği aktaran Kahveci, ''Fenerbahçe'nin oyun kurulumunda sıkıntı var. Geriden Ederson'un ayağını kullanmak çok önemlidir ama ön tarafta tutacak oyuncun yok. Maçın gidişatı 'Fenerbahçe nasıl kazanacak?' gidişatıydı. Böyle zamanlarda süperstarlar ortaya çıkar. Fenerbahçe'de de öyle bir süperstar var. Kritik virajı iki şık golle döndü'' şeklinde konuştu.

