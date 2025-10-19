Nesibe Aydın fark attı
Yayınlanma:
Nesibe Aydın, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Dardanel Çanakkale Belediyespor karşısında galip geldi.
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 91-74 yendi.
Salon: Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi
Hakemler: Mesut Öztürk, Uğur Yüksel, İzel Deniz Pehlivan Çakıcı
Dardanel Çanakkale Belediyespor: Peddy 11, Meryem Gültekin 11, Wallace 12, Powers 18, Başak Altunbey 11, Simge Tokmak 4, Nisa Yalçın 4, Elif Emirtekin 3, Dilara Tongar, Saliha Mandıracı
Nesibe Aydın: Davis 21, Bone 14, Green 17, Turner 11, Yağmur Kübra Önal 8, Hatice Pelin Gülçelik 5, Elif Çayır 3, Büşra Akgün 3, Melike Yalçınkaya 5, Şeyma Esra Yılık 2, Aysude Torcu 2, Tuğçe Gürel
1. Periyot: 23-24
Devre: 37-46
3. Periyot: 54-72