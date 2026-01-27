Necip Uysal'a sürpriz teklif: Önce oyna sonra antrenör ol

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın kararıyla önce kaptanlığı alınan, sonra da kadro dışı bırakılarak kendisine kulüp bulması söylenen Necip Uysal'a Konyaspor'dan sürpriz bir teklif geldiğini ileri sürüldü.

Necip Uysal, kendisinden kulüp bulması istenince bir yere gitmeyeceğini, futbolu Beşiktaşlı Necip olarak bırakacağını duyurmuştu.

Necip, özetle şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hayatımın 22 yılını siyah-beyaz formayla geçirdim.

Umutlarım, hayallerim, sevinçlerim, üzüntülerim hep bu renklerle oldu. İnandığım ilkelerle, doğrudan ve dürüstlükten ayrılmadan yaşamaya gayret ettim. Hayat bana şanlı Beşiktaş takımının kaptanı olmayı nasip etti; ömrüm boyunca bu gururu taşıyacağım. Bu 22 yılda saygıda kusur etmemeye gayret ettim, her zaman elimden gelenin en fazlasını yaptım.

22 yıl boyunca bir gün bile mutsuzluğun kaynağı olmadım. Kalp kırmamaya gayret ettim. Yaşanan ne olursa olsun hep "Önce Beşiktaş" dedim. Beşiktaş’ı her şeyden çok sevdim. "Ama" ile başlayan cümle kurmadım. Hatalarım, eksiklerim olmuştur elbet ama bu camiayı mahcup edecek hiçbir hareketin içinde olmadım.

Ayrılık da sevdaya dahil, çünkü ayrılanlar hâlâ sevgili” demiş şair. Her güzel hikayenin bir sonu var, yaşayınca anlıyormuş insan. Ben hayatımda siyah-beyaz’dan başka forma giymedim, göğsümde farklı bir arma taşımadım. Yine giymeyeceğim, yine taşımayacağım. Futbola ve 22 yıllık emeğime duyduğum saygıdan ve ileride çocuklarıma “Babanız hiçbir şeyi yarım bırakmadı.” diyebilmek için sezon sonuna kadar, bana kulübümün gösterdiği yerde ve şekilde antrenmanlarıma devam edeceğim. Sezon sonunda da şartlar ne olursa olsun, kariyerime bu forma altında nokta koyacağım."

KONYASPOR TEKLİF ETTİ DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ

Necip'in bu kararına rağmen Konyaspor'dan dikkat çeken bir teklif yapıldığı iddia edildi.

Konya Yenigün'den Merve Durgut'un haberine göre; Konyaspor Necip Uysal'a "6 ay futbol oyna daha sonra teknik kadroya katılıp antrenör ol" teklifinde bulundu.

Habere göre; teklif Necip Uysal ve ekibi tarafından olumlu karşılandı. Ancak tecrübeli futbolcu, kariyerine dair önemli bir karar vermeden önce düşünmek için süre talep etti.