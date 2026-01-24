Beşiktaş'ın Necip Uysal paylaşımı şaşkınlık yarattı: Taraftarlar tepki yağdırdı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Necip Uysal’ın doğum gününü kutladı.

Yapılan paylaşımda “Bugün futbolcumuz Necip Uysal’ın doğum günü. İyi ki doğdun Necip Uysal, mutlu yıllar” ifadelerine yer verildi.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Ancak bu paylaşım taraftarların tepkisine yol açtı. Taraftarlar oyuncunun uygunsuz bir şekilde kadro dışı bırakıldığını ifade ederek yönetimi ‘utanmazlıkla’ suçladı.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş yönetimi, teknik ekibin isteği doğrultusunda Necip Uysal ve Mert Günok’u kadro dışı bıraktı. Kulüp bulması istenen Necip Uysal, futbolu Beşiktaş’ta bırakmak istediğini belirterek sezon sonuna kadar takımda kalmayı talep etti. Yönetim, bu talebi reddetse de Necip Uysal, sezon sonuna kadar takımda kalacağını ve emekliye ayrılacağını duyurdu.