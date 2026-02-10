NBA'de kavga çıktı: Ortalık bir anda karıştı

Charlotte Hornets ve Detroit Pistons'ın karşı karşıya geldiği NBA maçında saha bir anda karıştı. Jalen Duren ile Moussa Diabate arasındaki gerilimle başlayan, daha sonra diğer oyuncuların da dahil olduğu kavgada 5 kişi oyundan atıldı.

NBA'de Oklahoma City Thunder, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 119-110 yendi.
Batı Konferansı lideri Thunder'da sakatlığı nedeniyle 10 maç sonra parkeye dönen Jalen Williams, 23 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Kenardan gelen Isaiah Joe 19, Alex Caruso 17 sayı üretirken, Chet Holmgren 13 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.
LeBron James'in 22 sayı, 10 asistle oynadığı Lakers'ta, Marcus Smart 19, Austin Reaves 16 sayı kaydetti.

kavga.jpg
Çıkan kavgada oyuncular zor sakinleştirildi

HORNETS-PISTONS MAÇINDA SAHA KARIŞTI

Doğu Konferansı lideri Detroit Pistons'ın deplasmanda Charlotte Hornets’ı 110-104 mağlup ettiği maçta, ev sahibi takımın başantrenörü Charles Lee ve 4 oyuncu ihraç edildi.
Spectrum Center'da oynanan maçta Cade Cunningham 33 sayı, 9 ribaunt, 7 asistle Pistons'ı sırtlarken, Duncan Robinson 18, Jalen Duren 15 sayıyla oynadı.
9 maçlık galibiyet serisi sona eren Hornets’ta ise Brandon Miller 24, LaMelo Ball ve Kon Knueppel 20’şer sayılık performans sergiledi.

5 KİŞİ OYUNDAN ATILDI

Üçüncü çeyrekte Jalen Duren ile Moussa Diabate arasındaki gerilimle başlayan ve bir anda diğer oyuncuların da müdahil olmasıyla büyüyen olayların ardından Duren ve Diabate'in yanı sıra Miles Bridges ile Isaiah Stewart oyundan atıldı.
Son çeyrekte hakemin üzerine yürüyen Hornets Başantrenörü Lee de ihraç edildi.
