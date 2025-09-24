Mustafa Gürsel'den 4-1 gol sonrası ilginç açıklama

Mustafa Gürsel'den 4-1 gol sonrası ilginç açıklama
Yayınlanma:
Sahasında Manisa FK'ya farklı mağlup olan Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel maçın ardından çarpıcı mesajlar verdi.

TFF 1. Lig'in 7. haftasında, evinde Manisa FK'ye 4-1 yenilen Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, maçı kaybettikleri için üzüldüklerini belirterek, "Biz şu anda düştük fakat kalkmasını da biliriz." dedi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, iyi oynamadıklarını söyledi.

Erden Timur ve Okan Buruk yalanladıErden Timur ve Okan Buruk yalanladı

Farklı yenildikleri maçla ilgili bir şey söylemeye gerek olmadığını ifade eden Gürsel, şöyle konuştu:

Futbol da hayat gibi bazen inişler çıkışlar var. Biz şu anda düştük fakat kalkmasını da biliriz.
Daha önce de böyle durumlar yaşadık ve üstesinden geldik.
İLGİNÇ AÇIKLAMA
Bu takım ben olduğum zaman hep üst sıralarda yer aldı, mağlup olduk. Rakibimizi tebrik ediyoruz.
Şapkamızı önümüze koyacağız ve buradan kalkmasını bileceğiz.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Sağlıkta çığır açtılar: Çorum'da hastanede 'okunmuş kek' dağıtıldı!
Doğukan Güngör veda etti
Doğukan Güngör veda etti
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
En iyi 10 akıllı şehir hazırlığında güçlü adaylar: Favoriler Doğu'da
En iyi 10 akıllı şehir hazırlığında güçlü adaylar: Favoriler Doğu'da
Ahmet Ercan 'büyük depremin habercisi' diyerek açıkladı: Bir an önce taşının
İlkin Aydın'la ilgili skandal iddia: Gerçek ortaya çıktı
Satılık ve kiralık fiyatlarında yükselişin ayak sesleri: Tarih vererek açıkladılar
Sıcak havalar zorluyor: Yeni rapor yayımlandı
Yeni rapor yayımlandı
Yağmur yok, sıcak havalar zorluyor
Sıra Mansur Yavaş’a mı geldi?
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Spor
Galatasaray'ı üzecek Victor Osimhen kararı
Galatasaray'ı üzecek Victor Osimhen kararı
Filenin Efeleri yarı finali göremedi
Filenin Efeleri yarı finali göremedi
Galatasaray resmen açıkladı: İmzalar atıldı
Galatasaray resmen açıkladı: İmzalar atıldı