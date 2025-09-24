Mustafa Gürsel'den 4-1 gol sonrası ilginç açıklama

TFF 1. Lig'in 7. haftasında, evinde Manisa FK'ye 4-1 yenilen Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, maçı kaybettikleri için üzüldüklerini belirterek, "Biz şu anda düştük fakat kalkmasını da biliriz." dedi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, iyi oynamadıklarını söyledi.

Erden Timur ve Okan Buruk yalanladı

Farklı yenildikleri maçla ilgili bir şey söylemeye gerek olmadığını ifade eden Gürsel, şöyle konuştu: