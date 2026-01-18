Mustafa Çulcu'dan penaltı yorumu: Sarı göstermeliydi

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Galatasaray'ın Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çulcu, Sabah'taki yazısında Galatasaraylı hücumcuların sürekli yer değiştirdiklerini belirterek, "Ancak disiplinli ve sabırlı oynayan Gaziantep'in savunmasını bir türlü açamadılar. Gaziantep, kaptığı toplarda hızlı geçiş ve uzun oynayarak Draguş ve Bayo ile gol aradı. Pozisyon da buldular. Galatasaray tempoyu yükseltti ama savunma güvenliğini kaybedince Gaziantepspor Bayo ile golünü attı. Okan hoca, İlkay'ı geç de olsa oyundan alarak yaptığı hamle ile beraberliği buldu ama Osimhen yoksa Galatasaray da yok! Düşüş devam ediyor" ifadelerini kullandı.

SALLAİ'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Çulçu, hakem Oğuzhan Çakır'ın kararlarıyla ilgili ise şu yorumlarda bulundu:

"Oğuzhan Çakır, oyunun başında İlkay ve Barış'a sarıları göstermedi, sözlü ikaz etti. 37'de Draguş'un, Eren'e kontrolsüz hareketi minimum sarıydı, onu da göstermedi. 53'te Nazım-Barış krizinde ikisine de sarılar doğru. 62'de Sallai, penaltı beklentisi içinde kendini attı, Sallai'ye sarı göstermeliydi, göstermedi. İlk yarı Yunus'un itilmesine 'devam' diyen, ikinci yarıda daha basit itmede Sane'ye faul kaldıran yardımcı Hakan Yemişken, oyunu gerdi! İcardi'ye çıkan sarı yanlıştı. Hakemin bazı faul ve kartlarda hataları oldu ancak skora rağmen eyyam yapmadı, eğilmedi. Sakin kaldı. Çok başarılıydı."