Mustafa Çulcu'dan penaltı açıklaması

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Beşiktaş-Kocaelispor maçını yöneten hakem Ali Şansalan'ı eleştirdi.

Çulcu'nun Sabah'taki yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

- Ali Şansalan'ın, Beşiktaş'ın ilk golünde ikili mücadelede oyunu oynatması ve ikinci golde kalecinin topa ceza alanı dışında elle temasına rağmen risk alıp oyunu devam ettirmesi, gole prim tanıması ve sonra kaleciye sarı kart göstermesi başarılıydı.

- Ancak farklı takımdaki oyunculara sinirli davranması, bir takımın oyuncularını tabiri yerindeyse fırçalaması, kart gösteririm diye tehditkâr beden dili kullanması, diğerine babacan ve sempati ile yaklaşımı kabul edilemez. Bu davranışlar çağdaş, evrensel değil durumu idare eden hakemliktir. Yutturduğunu sanma, herkes görüyor.

"PENALTI VERSE HAYIR DİYEMEZDİK"

- 23'te hava topu mücadelesinde Toure'nin sol kolu gereğinden fazla açılınca Balogh'un boyun-yüz bölgesine geliyor, hakem sahada penaltı verse hayır diyemeyeceğimiz bir karar olurdu. Şansalan oralı bile olmadı.

- Bazı fauller sonrasında kovboy hızıyla silah çeker gibi kart çekti ancak Gökhan'ın, Tayfur'u çekerek sarılarak durdurmalarında nihayet üçüncüsünde sarı gösterebildi.

- Beşiktaş'ın 3. golü net çizgiyi geçiyor, temiz. Hakem maça iyi başladı, sonra klasik Ali Şansalan'a döndü. Tempo yükselince ayak uyduramadı.